Ο εκπληκτικός Χακάν Τσαλχάνογλου δεν τα παράτησε ποτέ, πήρε την Ίντερ στις πλάτες του και οδήγησε την ομάδα του Μιλάνο στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού την ομάδα της... λουτρόπολης. Η Κόμο προηγήθηκε 0-2 στο «Τζουζέπε Μεάτσα» και μετά το 0-0 στο πρώτο ματς, κρατούσε το εισιτήριο του τελικού στα χέρια της, αλλά τελικά κάμφθηκε από την αντίσταση των επίδοξων πρωταθλητών και ενδεχομένως νταμπλούχων Ιταλίας.

Χάθηκε έτσι η ευκαιρία να πανηγυρίσει ή έστω να διεκδικήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής, μετά το περσινό θρίαμβο της Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη. Ο Τάσος Δουβίκας ήταν αρκετά καλός όσο έπαιξε, βοήθησε την ομάδα του να προηγηθεί 0-2 (Μπατούρινα στο 32' και Ντε Κούνια στο 48'), αλλά στη συνέχεια η απόδοση της ομάδας του έπεσε.

Ο Τσαλχάνογλου μείωσε στο 69' σε 1-2, ισοφάρισε στο 86' και έδωσε την ασίστ της νίκης στο 89' στον Σούσιτς. Η Ίντερ θα διεκδικήσει, έτσι, το τρίτο της Κύπελλο την τελευταία πενταετία. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα ή τη Λάτσιο (2-2 το πρώτο ματς).

