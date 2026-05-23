Ραζνάτοβιτς για Σπανούλη: «Τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται»

Ο Βασίλης Σπανούλης αποχώρησε προ εβδομάδων από τον πάγκο της Μονακό, αποτελώντας πλέον μόνο τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας.

Πλέον, ο 44χρονος τεχνικός αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς να αναφέρεται σε αυτό στο περιθώριο δηλώσεων που έκανε κατά την παρουσία του στο Final-4 της Euroleague. Τόνισε μάλιστα πως έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από τέσσερις ομάδες, χωρίς βέβαια να τις κατονομάσει.

«Εδώ και τουλάχιστον έναν μήνα έχουν ξεκινήσει οι επαφές κι αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται σοβαρά, αντικειμενικά όμως, είναι νωρίς ακόμη. Νομίζω ότι οι πολύ σοβαρές συζητήσεις θα αρχίσουν στις αρχές του επόμενου μήνα και αναλόγως θα παρθεί η τελική απόφαση», είπε ο γνωστός ατζέντης, αλλά απέφυγε να αναφέρει ποιες είναι αυτές οι ομάδες.

«Έχοντας μια συνεργασία διάρκειας περισσότερα από είκοσι χρόνια, επικοινωνούμε όλο τον χρόνο για ένα σωρό μπάσκετ και με κεντρικό αντικείμενο συζήτησης. Συνεπώς, ξέρω καλά τι είναι καλό για τον ίδιο, χωρίς να είναι απαραίτητο να κάνουμε ιδιαίτερη συζήτηση. Πάντα συμφωνούμε σε απόλυτο βαθμό», συμπλήρωσε.

