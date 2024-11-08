Διπρόσωπος Παναθηναϊκός, έχασε από την Τζουργκάρντεν στη Σουηδία και… έμπλεξε

Στο… μυαλό των κόουτς:

Η Τζουργκάρντεν παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Γιόνσον κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Σταλ, Λάρσον, Ντάνιελσον και Κοσούγκι ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Στένσον και Σάμποβιτς ήταν οι δύο «κόφτες», με τους Βίκχαϊμ-Νιούεν στα άκρα και τον Γκιούλικσεν πίσω από τον Χίμετ, που αποτέλεσε τον σέντερ φορ.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-3-3 και τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Γέντβαϊ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Αράο, Ουναΐ και Μπακασέτας ήταν οι τρεις χαφ στον άξονα, ενώ οι Τετέ και Τζούριτσιτς αγωνίστηκαν στα «φτερά» του προωθημένου Ιωαννίδη.

Το ματς:

Καλό το τέμπο στο ξεκίνημα, με τον Παναθηναϊκό να επιβάλλει σταδιακά τον ρυθμό του και να κυκλοφορεί την μπάλα, παίρνοντας παράλληλα τις περισσότερες μονομαχίες από τον αντίπαλό της.

Η Τζουργκάρντεν πάντως είχε την πρώτη καλή στιγμή, μόλις στο 3’, με το άστοχο πλασέ του Νιουέν στο πρώτο δοκάρι, για να απαντήσουν οι «πράσινοι» στο 11ο λεπτό, χάρη σε πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας με την μια, αλλά το τελείωμα του αφύλαχτου Μλαντένοβιτς εντός περιοχής να είναι απελπιστικά άστοχο.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν μια ακόμα φάση, αυτή την φορά στην αντεπίθεση, με τον Ντραγκόφσκι να νικάει ωστόσο τον Νιούεν, στο 15’.

Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός δεν σπατάλησε την επόμενη ευκαιρία του, καθώς από την πολύ ωραία κάθετη πάσα του Ιωαννίδη και το γύρισμα του Μλαντένοβιτς από τα αριστερά, ο «καυτός» Τζούριτσιτς πέτυχε με ένα πανέμορφο «ψαλιδάκι» το 0-1, στο 17ο λεπτό!

Με τον Ουναΐ σε… κεντρικό πλάνο, όπως και την ανάπτυξη από τα άκρα, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο στη μεσαία γραμμή και έφτιαξαν μερικές ακόμα ωραίες συνεργασίες που έμειναν ημιτελείς, μέχρι το ημίωρο.

Από εκείνο το σημείο και μετά η Τζουργκάρντεν πήρε μέτρα στο γήπεδο, ανέκτησε την κατοχή, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει ουσιαστικά απειλητική για τον αντίπαλό της και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 0-1.

MVP:

Η «σφυρίχτρα»:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Τζουργκάρντεν (Ρόμπερτ Μπιορκνέσιο): Γιόνσον, Σταλ, Ντάνιελσον, Λάρσον, Κοσούγκι, Στένσον, Σάμποβιτς, Βίκχαϊμ (83' Πρίσκε), Νιούεν (89' Ραντέτινατς), Γκιούλικσεν, Χίμετ (83' Χααράλα).

Έμειναν στον πάγκο: Ρίνε, Κρουν, Τένχο, Έρικσον, Φαλένιους, Θέρκιλντσεν, Μπεργκ, Άσλουντ.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Αράο (81' Σπόραρ), Ουναΐ (81' Τσέριν), Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς (69' Πελίστρι), Ιωαννίδης.

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Σένκεφελντ, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Νταμπίζας.

Διαιτητής: Ιγκόρ Πάγιατς (Κροατία).

Βοηθοί: Ιβάν Μίχαλι, Βέντραν Τζούρακ (Κροατία).

4ος διαιτητής: Τίχομιρ Πέγιν (Κροατία).

VAR: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία).

AVAR: Φραν Γιόβιτς (Κροατία).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.