Κανονικά το Ολυμπιακός-Λαύριο στο ΣΕΦ την Κυριακή

Στο ΣΕΦ την ερχόμενη Κυριακή, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί το Ολυμπιακός-Λαύριο.

Οι μεγάλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Elena είχε ως αποτέλεσμα να βρίσκεται στον αέρα η αναμέτρηση, αλλά τα εμπόδια ξεπεράστηκαν έπειτα από τις απαραίτητες ενέργειες τόσο της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, όσο και των ανθρώπων του Σταδίου.

Μάλιστα, οι Πειραιώτες εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση, μέσω της οποίας καλούν τον κόσμο να ενισχύσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο προσεχές παιχνίδι.

Η ανακοίνωση

Πιο συγκεκριμένα, τα εισιτήρια για το ματς με το ΛΑΥΡΙΟ DHI της 29/12/2024 με ώρα έναρξης 17:15 θα είναι διαθέσιμα προς πώληση την Τρίτη 10/12/2024 και ώρα 10:00, μέσω του www.olympiacosbc.gr και μέσω του www.ticketmaster.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τους αγώνες Euroleague ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ενώ για τους αγώνες του Ελληνικού Πρωταθλήματος STOIXIMAN GBL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.

