Γερμανοί διαιτητές στα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και Άρης-Παναθηναϊκός

Διαιτητές από τη Γερμανία ορίστηκαν και στα δυο ντέρμπι της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena η ΚΕΔ επέλεξε τον Σάσα Στέγκεμαν (που έχει σφυρίξει αρκετές φορές στη χώρα μας).

Όσο για το ματς του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», θα το διευθύνει ο επίσης γνώριμος, Φέλιξ Τσβάιερ.

Και στους δυο αγώνες στο VAR θα υπάρχουν συμπατριώτες των Γερμανών ρέφερι (Κόρτους και Περλ αντίστοιχα).

Κατά τ’ άλλα, την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet θα διευθύνει ο Τσαγκαράκης, έχοντας στο VAR τον Φωτιά.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο 18/10

17.00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Διαιτητής: Τσαγκαράκης, Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος: Κόκκινος, VAR: Φωτιάς, AVAR: Μέγας.

19.30 Ατρόμητος - Λεβαδειακός

Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου, 4ος: Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Παπαπέτρου.

20.00 Παναιτωλικός - ΟΦΗ

Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Απτόσογλου, Κολλιάκος, 4ος: Κουκούλας, VAR: Τζήλος, AVAR: Τσιοφλίκη.

Κυριακή 19/10

16.00 Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά

Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορώνας, 4ος: Ανδριανός, VAR: Παπαπέτρου, AVAR: Κουμπαράκης.

17.30 Βόλος - Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος: Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, AVAR: Πουλικίδης.

19.30 Άρης - Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Τσβάιερ, Βοηθοί: Κέμπτερ, Ντίετζ, 4oς: Τσιμεντερίδης, VAR: Περλ, AVAR: Τζήλος.

21.00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Στέγκεμαν, Boηθοί: Γκουνς, Αχμέλερ, 4ος: Πολυχρόνης, VAR: Κόρτους, AVAR: Ευαγγέλου.

