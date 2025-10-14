Υπάρχει ελπίδα; Ο Μίχαελ Σουμάχερ έδειξε μικρή βελτίωση

Η υγεία του Μίχαελ Σουμάχερ, φαίνεται να έχει παρουσιάσει μια μικρή βελτίωση, όπως αποκάλυψε Γάλλος δημοσιογράφος.

Ο θρύλος της Formula 1 και επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι καθηλωμένος μετά από τα εγκεφαλικά τραύματα που του προκάλεσε ένα σοβαρό ατύχημα σκι κατά την διάρκεια οικογενειακών διακοπών στο Μεριμπέλ της Γαλλίας το 2013. Έκτοτε είναι απομονωμένος, αντιμετωπίζοντας κινητικά προβλήματα και η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του είναι μηδαμινή, με απόφαση της οικογένειάς του που έχει ζητήσει σεβασμό στην ιδιωτικότητά της και μάλιστα έχει κινηθεί νομικά εναντίον όποιου έχει διαρρεύσει στοιχεία για τον «Σούμι».

«Δεν θα έλεγα ότι είναι καλά, αλλά ίσως ότι είναι λίγο καλύτερα», είπε ο δημοσιογράφος της L'Equipe, Στεφάν Λ'Ερμίτ, στο RTL. «Φέτος κατάφερε να υπογράψει ένα κράνος! Ήταν για την φιλανθρωπική εκδήλωση "Race Against Dementia" του Jackie Stewart. Μήπως η σύζυγός του του κράτησε το χέρι; Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα θετικό σημάδι για τον Μίχαελ», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η σύζυγός του Σουμάχερ, η Κορίνα, τον βοήθησε να γράψει τα αρχικά του στο κράνος.

