Παρελθόν από Λαμία ο Σιμόνι

Αποχωρεί από τη Λαμία ο Αλμπέρτο Σιμόνι. Η ομάδα της Φθιώτιδας ανακοίνωσε την Τρίτη τη λύση της συνεργασίας με τον Ιταλό επιθετικό, ο οποίος δεν προσέφερε τα αναμενόμενα και κατέγραψε μόλις 5 συμμετοχές στις φετινές διοργανώσεις.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Σιμόνι. Ο 28χρονος επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας τον Ιούλιο του 2024, καταγράφοντας 5 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Η ΠΑΕ Λαμία τον ευχαριστεί για την μέχρι σήμερα συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

