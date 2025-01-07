Λογαριασμός
Παρελθόν από Λαμία ο Σιμόνι

Τέλος από τη Λαμία ο Αλμπέρτο Σιμόνι, αφού η ΠΑΕ της Φθιώτιδας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον 28χρονο Ιταλό επιθετικό

Αποχωρεί από τη Λαμία ο Αλμπέρτο Σιμόνι. Η ομάδα της Φθιώτιδας ανακοίνωσε την Τρίτη τη λύση της συνεργασίας με τον Ιταλό επιθετικό, ο οποίος δεν προσέφερε τα αναμενόμενα και κατέγραψε μόλις 5 συμμετοχές στις φετινές διοργανώσεις.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Σιμόνι. Ο 28χρονος επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας τον Ιούλιο του 2024, καταγράφοντας 5 συμμετοχές με τη φανέλα του συλλόγου σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Η ΠΑΕ Λαμία τον ευχαριστεί για την μέχρι σήμερα συνεργασία και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

