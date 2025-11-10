Γαλλία: Η Λιλ κινείται νομικά εναντίον οπαδών της για ρατσιστικές συμπεριφορές

Η Λιλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πρόκειται να κινηθεί νομικά κατά ορισμένων οπαδών της, μετά από περιστατικά ρητορικής μίσους και ρατσιστικών ύβρεων που είχαν στόχο τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι και τη Στρασμπούρ την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ομάδα δήλωσε: «Η ομάδα μας καταδικάζει απερίφραστα τη μη αποδεκτή συμπεριφορά που παρατηρήθηκε, καθώς και τις εκφράσεις μίσους και τις ρατσιστικές προσβολές που ακούστηκαν από ορισμένα άτομα στη θύρα των φιλοξενούμενων, στα ταξίδια σε Βελιγράδι και Στρασμπούρ την Πέμπτη και την Κυριακή».

Σύμφωνα με τη Λιλ, τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και αντίθετες στις αξίες που ο σύλλογος πρεσβεύει. Η ανακοίνωση ακολούθησε μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαίνονται φίλαθλοι της Λιλ να φωνάζουν ρατσιστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια της ήττας με 2-0 από τη Στρασμπούρ για τη Ligue 1.

Η Λιλ είχε επίσης ηττηθεί με 1-0 από τον Ερυθρό Αστέρα για το Europa League. Ο σύλλογος γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των εμπλεκόμενων, με στόχο την υποβολή μηνύσεων στις αστυνομικές αρχές.

Η Λιλ ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον των υπευθύνων και να επιδιώξει την επιβολή των αναγκαίων κυρώσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.