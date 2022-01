Στο Βελιγράδι επιστρέφει σήμερα ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά το πολυήμερο θρίλερ για τη συμμετοχή του ή όχι στο Australian Open που έληξε με την οριστική απέλασή του από την Αυστραλία.

Ο κορυφαίος τενίστας εξέφρασε την πλήρη απογοήτευσή του για την ακύρωση της βίζας του που τον άφησε «εκτός» της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.

Δείτε live εικόνα από το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου:

Πόρτα και από το Roland-Garros;

Η απόφαση του Τζόκοβιτς να μην εμβολιαστεί έναντι της Covid φαίνεται πως θα του δημιουργήσει και άλλα προβλήματα, καθώς όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, κυβερνητικές πηγές δηλώνουν ότι όλοι οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διοργανώσεις στη Γαλλία θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

#BREAKING All athletes who wish to compete in France will have to be vaccinated against Covid-19, government sources tell AFP #AFPSports pic.twitter.com/yRVW0KHRWn