Στην τελική ευθεία έχει μπει η μετακίνηση του Κώστα Φορτούνη στην Αλ Καλίτζ!



Η ομάδα του Γιώργου Δώνη βρήκε τα χρήματα που απαιτούνται για να κάνει δικό της τον πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού και πλέον περιμένει την έγκριση από το Υπουργείο Αθλητισμού, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική έγκριση. Από ‘κει και πέρα, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στην Αλ Καλίτζ ότι θα πάρει σύντομα το τελικό «ΟΚ», καθώς πρόκειται για μία από τις πιο καλά οργανωμένες ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν έχει και χρέη. Στο μεταξύ, αυτό που επιβράδυνε τη μετακίνηση του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα του Γιώργου Δώνη είναι το γεγονός ότι από τη φετινή αγωνιστική περίοδοΌσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, ο έμπειρος Έλληνας μέσος έχει συμφωνήσει, με συνολικές αποδοχέςΤέλος, με την επικείμενη μετακίνηση του Φορτούνη θα μεγαλώσει η ελληνική παροικία στην Αλ Καλίτζ, αφού στην άκρη του πάγκου είναι ο Γιώργος Δώνης, ενώ πριν από μερικές ώρες ανακοίνωσε και την απόκτηση του

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.