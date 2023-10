Με την αύρα του πρωταθλητή ο Φερστάπεν, θριάμβευσε και στο Κατάρ Αθλητικά 22:03, 08.10.2023 linkedin

Έχοντας στεφθεί πρωταθλητής από το Sprint Race του Σαββάτου (7/10), ο Φερστάπεν έκανε επίδειξη δύναμης και στο Grand Prix του Κατάρ, πανηγυρίζοντας τη 13η νίκη του στους 17 αγώνες της φετινής σεζόν!