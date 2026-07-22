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Φήμες για προσπάθεια της Μαρκό να κάνει δικό της τον Ελ Αραμπί

Η Μαρκό φέρεται να προσπαθεί να κάνει δικό της τον Ελ Αραμπί

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Ολυμπιακός

Την έκπληξη προσπαθεί να κάνει η Μαρκό.

Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες η ομάδα στην οποία προπονητής είναι ο Σούλης Παπαδοπουλος στοχεύει στο να κάνει μια υπέρβαση με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο Ελ Αραμπί είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε όποια ομάδα επιθυμεί έχοντας ολοκληρώσει την συνεργασία του με τη Ναντ. Στην περσινή σεζόν ο Μαροκινός άσος είχε 27 συμμετοχές έχοντας 4 γκολ και 2 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός
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