Φήμες για προσπάθεια της Μαρκό να κάνει δικό της τον Ελ Αραμπί

Την έκπληξη προσπαθεί να κάνει η Μαρκό.

Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες η ομάδα στην οποία προπονητής είναι ο Σούλης Παπαδοπουλος στοχεύει στο να κάνει μια υπέρβαση με την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο Ελ Αραμπί είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε όποια ομάδα επιθυμεί έχοντας ολοκληρώσει την συνεργασία του με τη Ναντ. Στην περσινή σεζόν ο Μαροκινός άσος είχε 27 συμμετοχές έχοντας 4 γκολ και 2 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.