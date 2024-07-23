Αποφασισμένες να πάνε κόντρα στη FIFA καταθέτοντας μήνυση από κοινού είναι ο παγκόσμιος σύνδεσμος επαγγελματιών ποδοσφαιριστών όπως και οι διοργανώτριες Αρχές των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ανάμεσα στις οποίες η Premier League και η La Liga.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο λόγος για την αντίδραση αυτή είναι το γεγονός ότι η FIFA έχει παραφουσκώσει το ετήσιο καλεντάρι σε βαθμό να τίθεται σε κίνδυνο κατάσταση της υγείας των ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμένα οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και οι διοργανώτριες Αρχές των πρωταθλημάτων παίρνουν αποφάσεις χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την άποψη του συνδέσμου των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών για την εισαγωγή και άλλων αγώνων κατά της διάρκεια της σεζόν για να λαμβάνει μεγαλύτερα έσοδα. Επισημαίνουν ότι η FIFA πράττει ως ένα όργανο το οποίο φτάνει στην κατάχρηση των δικαιωμάτων που έχει απέναντι στους παίκτες, σε ένα σημείο εκμετάλλευσης συνθέτοντας ένα καλεντάρι που είναι αρκετά κουραστικό για τους παίκτες που ήδη είναι κορεσμένοι από τα πολλά παιχνίδια.

Οι διοργανώτριες Αρχές κατηγορούν την FIFA ότι βλάπτει την υγεία των ποδοσφαιριστών, ενώ έχουν πληγεί και εκείνες καθώς οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν αντοχές με το μεγάλο διεθνές ημερολόγιο αγώνων που οργανώνει.

Ως ξεκάθαρο παράδειγμα για αυτό αποτέλεσε και η απόφαση της FIFA για την αύξηση των αριθμών των ομάδων που λαμβάνουν μέρος στο Μουντιάλ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.