Μόνο η ανακοίνωση μένει για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του Δημήτρη Γιαννούλη με την Άουγκσμπουργκ.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τετραετές συμβόλαιο και όπως αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ, ο 28χρονος αριστερός μπακ θα αναχωρήσει αύριο (24/7) για τη Νότια Αφρική, όπου βρίσκεται η υπόλοιπη αποστολή της γερμανικής ομάδας.

Ο 27 φορές διεθνής με την Εθνική Ανδρών, που είχε μείνει ελεύθερος από τη Νόριτς και ήταν στο στόχαστρο ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, λέγεται πως είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον επίσης από Στουτγάρδη και Βέρντερ Βρέμης.

Την περασμένη σεζόν ο Γιαννούλης είχε 38 συμμετοχές και 4 ασίστ με τη φανέλα της Νόριτς.

