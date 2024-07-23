Οι ελληνικές ομάδες αρχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία και… παίζουν μπάλα στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Στη μάχη των προκριματικών ρίχνονται ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός με τους τρεις ελληνικούς συλλόγους να αγωνίζονται εντός έδρας και να θέλουν από τον πρώτο αγώνα να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Την Τετάρτη (24/07) στις 20:30 η αυλαία των επίσημων παιχνιδιών για τις ομάδες μας, ανοίγει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Μπάνια Λούκα για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Μισή ώρα αργότερα θα γίνει η σέντρα στην «OPAP Arena», όπου η ΑΕΚ φιλοξενεί την Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.

Τη σκυτάλη παίρνει την Πέμπτη (25/07) ο Παναθηναϊκός, που ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από το ΟΑΚΑ. Στις 21:00 κοντράρεται με την Μπότεφ Πλόβντιβ για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League.

Μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων, ακούστε όλο το ρεπορτάζ, τα σχόλια, τις συνεντεύξεις και τις αναλύσεις, μέχρι να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και να πάρουν το λόγο οι ακροατές.

Ζήσε τις πρώτες ευρωπαϊκές βραδιές της νέας σεζόν, εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Τετάρτη 24/07

20.30 ΠΑΟΚ – ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ

21.00 ΑΕΚ – ΙΝΤΕΡ ΝΤ’ ΕΣΚΑΛΔΕΣ

Πέμπτη 25/07

21.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ

