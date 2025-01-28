FIBA: Οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων νέων

Η κλήρωση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων Νέων πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μόναχο και οι ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους στην φάση των ομίλων των διοργανώσεων. Υπενθυμίζουμε πως το Ευρωμπάσκετ Νέων Ανδρών θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 12 ως τις 20 Ιουλίου. Αναλυτικά:

Παίδων (Κωνσταντινούπολη, 8-16/8)

Α’ Όμιλος: Εσθονία, Τουρκία, Ισραήλ, Λιθουανία

Β’ Όμιλος: Ελβετία, Φινλανδία, Σλοβενία, Γαλλία

Γ’ Όμιλος: Γεωργία, Γερμανία, Σερβία, Ισπανία

Δ’ Όμιλος: Ρουμανία, Λετονία, Ελλάδα, Ιταλία

Εφήβων (Βελιγράδι, 26/7-3/8)

Α’ Όμιλος: Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία, Βουλγαρία

Β’ Όμιλος: Γαλλία, Τουρκία, Σουηδία, Αυστρία

Γ’ Όμιλος: Σερβία, Λιθουανία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία

Δ’ Όμιλος: Σλοβενία, Ισπανία, Βέλγιο, Λετονία

Νέων Ανδρών (Ηράκλειο, 12-20/7)

Α’ Όμιλος: Ισραήλ, Ισπανία, Πολωνία, Φινλανδία

Β’ Όμιλος: Λιθουανία, Ελλάδα, Τσεχία, Ρουμανία

Γ’ Όμιλος: Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία, Ουκρανία

Δ’ Όμιλος: Γαλλία, Πολωνία, Σερβία, Ισλανδία

Κορασίδων (Β΄Κατηγορία, Κωνσταντινούπολη 20-29/8)

Α’ Όμιλος: Τουρκία, Αυστρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ελβετία

Β’ Όμιλος: Σουηδία, Σλοβακία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Αζερμπαϊτζάν

Γ’ Όμιλος: Πορτογαλία, Δανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Νορβηγία

Δ’ Όμιλος: Ελλάδα, Λιθουανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Βόρεια Μακεδονία

Νεανίδων (Λα Πάλμα, 5-13/7)

Α’ Όμιλος: Γαλλία, Σερβία, Ισραήλ, Μαυροβούνιο

Β’ Όμιλος: Ουγγαρία, Λετονία, Βέλγιο, Πορτογαλία

Γ’ Όμιλος: Φινλανδία, Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα

Δ’ Όμιλος: Ισπανία, Πολωνία, Τουρκία, Τσεχία

Νέων Γυναικών (B’ Κατηγορία, Μίσκολτς, 2-10/8)

Α’ Όμιλος: Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία, Δανία

Β’ Όμιλος: Ιρλανδία, Ουκρανία, Μ. Βρετανία

Γ’ Όμιλος: Ελλάδα, Ελβετία, Κροατία, Μάλτα

Δ’ Όμιλος: Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία

