Άρης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νινγκ

Παίκτης του Άρη είναι με κάθε επισημότητα ο Μαμαντού Νινγκ. Ο 18χρονος Σενεγαλέζος μέσος είχε φτάσει το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη κι αφού ολοκληρώθηκαν χθες τα διαδικαστικά, σήμερα υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.



Ο Νινγκ προέρχεται από την Espoirs de Guediawaye, την ποδοσφαιρική ακαδημία από την οποία ξεκίνησε και ο Ντιαντί. Είναι μέλος της U19 της Σενεγάλης και θεωρείται μια καλή ποδοσφαιρική επένδυση σε ένα από τα ταλέντα της χώρας.



Η ανακοίνωση:



Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Mamadou Gning για τα επόμενα πέντε χρόνια.



Ο Mamadou Gning γεννήθηκε στην πόλη Saly Portudal της Σενεγάλης στις 22 Δεκεμβρίου 2006.



Ο 18χρονος διεθνής Σενεγαλέζος μέσος ανήκε στην ακαδημία της Espoirs de Guediawaye, από την οποία -να υπενθυμίσουμε- είχε αποκτηθεί και ο Clayton Diandy.



Ο Mamadou Gning είναι διεθνής με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα τόσο της U17 (5 συμμετοχές) όσο και της U20 (4 συμμετοχές) της Σενεγάλης.



Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Mamadou Gning, δήλωσε στο arisfc.com.gr:



«Πρώτα απ’ όλα είμαι πολύ ευχαριστημένος που όλα πήγαν καλά. Είμαι χαρούμενος που ήρθα στον ΑΡΗ.



Ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα με τη μεταγραφή μου στον ΑΡΗ. Έχω μιλήσει με τον Diandy και ξέρω πολύ καλά που έχω έρθει. Σε μια μεγάλη και ιστορική ομάδα, με φιλάθλους που βρίσκονται πάντα στο πλευρό της και την υποστηρίζουν θερμά.



Ανυπομονώ να γνωρίσω τον προπονητή και τους νέους μου συμπαίκτες και να ξεκινήσω προπονήσεις.



Θα δουλέψω σκληρά και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, προκειμένου να βοηθήσω την ομάδα μου να πετύχει τους στόχους της, αλλά και να δικαιώσω όσους πίστεψαν σε μένα».

