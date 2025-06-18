Η συνάντηση που έγινε στη Γενεύη λίγες μέρες μετά το Final 4 του Άμπου Ντάμπι, ανάμεσα σε FIBA, Ευρωλίγκα αλλά και ΝΒΑ, έστειλε ελπιδοφόρα μηνύματα για σύγκλιση όλων των πλευρών και αποφυγή περαιτέρω σχίσματος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ασφαλώς τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι ακόμη πολλά και οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες, καθώς η Ευρωλίγκα θα αποφασίσει για το καλεντάρι της και θα δείξει τις προθέσεις της.

Για την πλευρά της FIBA, ο σεβασμός στις εθνικές ομάδες και τα «παράθυρα» αποτελεί μία από τις «κόκκινες γραμμές» που θέτει στις συζητήσεις με τις άλλες πλευρές. Δεν διαπραγματεύεται τη μη διαθεσιμότητα όλων των παικτών στα προκριματικά που γίνονται το Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε πάντα, με την Ευρωλίγκα συχνά να μην διακόπτει τη δράση της και να παρακολουθούμε την ίδια μέρα αγώνες των εθνικών ομάδων με μερικούς από τους καλύτερους παίκτες να απέχουν επειδή είχαν υποχρεώσεις με τους συλλόγους τους.

Η απόφαση της Ευρωλίγκας να αυξήσει στις 20 τις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση και κατ’ επέκταση σε 38 τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου, ήρθε μετά τη συνάντηση της Γενεύης και δημιούργησε αμφιβολίες για το πώς θα είναι δυνατό να… χωρέσουν όλοι αυτοί οι αγώνες στο καλεντάρι και ταυτόχρονα να διακόπτεται η δράση στην Ευρωλίγκα όταν θα υπάρχουν «παράθυρα». Πάντως ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Euroleague, σε συνέντευξή του στην Κροατία προ ημερών ανέφερε πως «…εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα καλεντάρι που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Η Ευρωλίγκα ουδέποτε ήταν κατά των εθνικών πρωταθλημάτων ή των εθνικών ομάδων».

Σημειώνεται πως τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα γίνει στο Κατάρ το 2027, περιλαμβάνουν έξι «παράθυρα», τα τέσσερα εκ των οποίων διεξάγονται μέσα στη σεζόν της Ευρωλίγκας: Από τις 24 Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 23 Φεβρουαρίου μέχρι 3 Μαρτίου του 2026, από τις 23 Νοεμβρίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2026 και από τις 22 Φεβρουαρίου μέχρι τις 2 Μαρτίου. Αν η Ευρωλίγκα ορίσει παιχνίδια μέσα σε αυτές τις ημερομηνίες, όλα δείχνουν πως η ρήξη με την FIBA θα είναι οριστική και οι συζητήσεις για σύγκλιση θα καταρρεύσουν.

