Το ταξίδι ξεκινά: Σήμερα η κλήρωση του Champions League για τον Παναθηναϊκό

Η αντίστροφη μέτρηση για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού ξεκίνησε. Σήμερα (18/6, 13:00), στη Νιόν της Ελβετίας, πραγματοποιείται η κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League, με τους «πράσινους» να μαθαίνουν τον πρώτο τους αντίπαλο στον δρόμο προς τη League Phase.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, χάρη στη βελτιωμένη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA. Ωστόσο, το «τριφύλλι» βρίσκεται στο γκρουπ των ανίσχυρων, γεγονός, που προμηνύει δύσκολες αναμετρήσεις.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι τρεις ομάδες με ευρωπαϊκή εμπειρία και υψηλό επίπεδο: Η Ρέιντζερς από τη Σκωτία, η Σάλτσμπουργκ από την Αυστρία και η Βικτόρια Πλζεν από την Τσεχία. Η Ρέιντζερς ξεχωρίζει ως το πιο «βαρύ» όνομα, με πλούσια ιστορία και δεύτερη θέση στο περσινό σκωτσέζικο πρωτάθλημα. Παράλληλα, ενδεχόμενη πρόκριση απέναντί της θα δώσει στον Παναθηναϊκό το πλεονέκτημα να θεωρείται ισχυρός στον επόμενο γύρο, λόγω της υψηλής βαθμολογίας των Σκωτσέζων.

Από την άλλη, οι Σάλτσμπουργκ και Πλζεν, αν και επικίνδυνες, θεωρούνται -θεωρητικά- πιο βατές αντίπαλοι, χωρίς αυτό, σε καμία περίπτωση, να σημαίνει ότι η αποστολή του «τριφυλλιού» θα είναι εύκολη.

Οι πρώτοι αγώνες του 2ου προκριματικού είναι προγραμματισμένοι για τις 23-24 Ιουλίου, με τις ρεβάνς να ακολουθούν στις 30-31 του μήνα. Η πρόκριση σε αυτήν τη φάση δεν σημαίνει μόνο πρόοδο στο Champions League, αλλά και εξασφάλιση ευρωπαϊκής συνέχειας, είτε μέσω των playoffs του Europa League είτε μέσω της League Phase του Conference League.

