Ουναΐ: Ο Ρεγκραγκί τον συμβουλεύει να μείνει στον Παναθηναϊκό

Η ιστοσελίδα «analkhabar.com» επικεντρώνεται σε ακόμη μία σημαντική λεπτομέρεια: τη στάση του Ουαλίντ Ρεγκραγκί. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με τους βασικούς διεθνείς του και φαίνεται πως έχει μιλήσει στον Ουναΐ για το πως να πράξει.

Ο Ρεγκραγκί συνέστησε στον Ουναΐ να μην καθυστερήσει την επιλογή ομάδας, ώστε να συμμετάσχει σε κανονική προετοιμασία και να φτάσει στην απαιτούμενη αγωνιστική κατάσταση. Του πρότεινε επίσης να συνεργαστεί με ανθρώπους που τον εμπιστεύονται, έχουν πλάνο αξιοποίησής του και παρέχουν σταθερότητα.

