Στην πίεση για το αποτέλεσμα που έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR στο αυριανό ντέρμπι αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του στη σημερινή media day του Ολυμπιακού.

Ο προπονητής των ερυθρολεύκων απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στα κατ’ αυτόν αντικρουόμενα… μηνύματα που πηγάζουν από το αντίπαλο στρατόπεδο. Αυτά για κατάκτηση του ευρωπαϊκού και αυτά για το άγχος και την πίεση στο αυριανό ματς για την 10η θέση.

«Δεν ξέρω πώς σκέφτονται στον Παναθηναϊκό Αυτό που είδα από αυτά που γράφτηκαν είναι ότι πιστεύουν ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα. Και το θεωρούν και σίγουρ. Οπότε τι πίεση έχουν για τη δέκατη θέση. Δεν ισχύει αυτό. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση σε όλα τα πράγματα, η οποία λέει ότι ασχολούμαστε μόνο με το επόμενο παιχνίδι. Το οποίο είναι αύριο», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού και πρόσθεσε:

«Είναι πολύ δύσκολο, απαιτητικό. Είναι πολύ ικανή η ομάδα ο Παναθηναϊκος. Όμως παίζουμε στην έδρα μας, το περιβάλλον δεν θα είναι τόσο εύκολο για αυτούς, όπως και δεν είναι εύκολο για εμάς το να παίζουμε εκεί. Καλό είναι να μην σκεφτόμαστε ούτε σερί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ούτε το τελικό του κυπέλου. Να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο αύριο θα κερδίσει».

Στη συνέχεια μίλησε για τις απουσίες αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιορισμός για τη χρήση παικτών και ξένων συγκριτικά με το Κυπέλλο…

«Είναι σημαντικό και αυτό ακριβώς. Για σκεφτείτε να μην είχαμε παίκτες που πάντα είναι κομβικοί στα ντέρμπι. Ο ΜακΚίσικ είναι μέσα. Τον Νιλικίνα που είχαμε κόψει για να είναι ο Μόρις, τον έχουμε τώρα. Είναι ο Κόρι Τζόσεφ, είναι ο Αλεκ Πίτερς που δεν ήταν λόγο του περιορισμού. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά τελικά, ξέρετε, δεν μετράνε τόσο τα πρόσωπα όσο η ομάδα το πώς, με τι φιλοσοφία μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Πώς πηγαίνει στις 50-50 κατοχές. Πώς αντέχει, γιατί ο Παναθηαϊκός έπαιξε πολύ σκληρά εναντίον μας στο τεχνίδι στην Κρήτη. Και μπράβο τους. Και εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Οπότε τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχω εγώ που δεν τους έπεισα για να περιμένουν κάτι τέτοιο. Τώρα ελπίζω ότι κάναμε καλύτερη δουλειά σε αυτό, να δούμε πώς θα το αποκριθούμε αύριο», τόνισε.

