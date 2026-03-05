Την αποφασιστικότητα πως ο Παναθηναϊκός θα τα δώσει όλα για να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Μπέτις έδειξε ξεκάθαρα ο Μίλος Πάντοβιτς σε συνέντευξη του στην ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο επιθετικός των πράσινων στάθηκε στην αγωνιστική άνοδο που έχει το τριφύλλι στις τελευταίες εβδομάδες, υπογραμμίζοντας ότι δεν φοβάται κανείς στην ομάδα κανέναν αντίπαλο.

Δεν φοβόμαστε παρά το γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας μία πολύ καλή ομάδα που παίζει σ’ ένα απ’ τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Θα δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα στο γήπεδο για την πρόκριση και πιστεύω πολύ πως μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα...», ήταν κάποια από τα λόγια του.

Ακολουθεί η συνέντευξη του Μίλος Πάντοβιτς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Πήρατε μία πολύ σημαντική νίκη και επιβεβαιώσατε και στον αγώνα με τον ΟΦΗ πως είστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Κι αυτές οι τρεις τελευταίες εβδομάδες δείχνουν σαν να είναι η καλύτερη περίοδός σας ως τώρα στη σεζόν...

«Ναι, όπως είπατε, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουμε παίξει πολύ καλά. Έχουμε νικήσει στα πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος κι αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Επίσης, σ’ αυτό το διάστημα προκριθήκαμε στους "16" του Europa League μέσα από τους δύο αγώνες που δώσαμε με τη Βικτόρια Πλζεν. Είμαστε σε καλή στιγμή και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι. Ελπίζω να πάμε στα play off, να τα δώσουμε όλα και να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε...»

-Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να διεκδικήσει φέτος τον τίτλο του πρωταθλητή. Είναι αυτό το διάστημα μία περίοδος στην οποία θέλετε να «χτίσετε» την ομάδα για την επόμενη σεζόν και μέσω των play off να δείξετε στους τρεις μεγάλους ανταγωνιστές σας ότι του χρόνου θα είστε «εκεί», σαν διεκδικητές του πρωταθλήματος;

«Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την περίοδο γι’ αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε για το άμεσο μέλλον της ομάδας, για την επόμενη σεζόν. Δεν έχουμε κάνει προετοιμασία με τον σημερινό προπονητή μας (σ.σ. Ράφα Μπενίτεθ) και μπορούμε μέσα από μία τέτοια διαδικασία να πάρουμε πολλά πράγματα, να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την εικόνα μας ως ομάδα».

-Στην Ευρώπη ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα η σειρά αγώνων με την Μπέτις στους «16» του Europa League. Μία ομάδα που έρχεται απ’ τα υψηλά στρώματα της LaLiga και δείχνει το φαβορί.

«Έχουμε δείξει φέτος, ιδίως στον αγώνα με τη Ρόμα όταν αγωνιστήκαμε έχοντας μόλις 13 παίκτες της πρώτης ομάδας διαθέσιμους λόγω τραυματισμών και τιμωριών, πως δεν φοβόμαστε και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε ομάδα. Είναι τιμή για εμάς που βρισκόμαστε σ’ αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Δεν φοβόμαστε παρά το γεγονός ότι έχουμε μπροστά μας μία πολύ καλή ομάδα που παίζει σ’ ένα απ’ τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Θα δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα στο γήπεδο για την πρόκριση και πιστεύω πολύ πως μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα...»

