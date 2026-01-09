Για μια τριετία (2015-2018) ο Κένεθ Φαρίντ μοιραζόταν τα ίδια αποδυτήρια με τον Νίκολα Γιόκιτς στους Νάγκετς. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε διακρίνει από νωρίς το τεράστιο ταλέντο του Σέρβου, αλλά η εξέλιξη που είχε ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

«Ήξερα ότι θα ήταν κάτι ξεχωριστό λόγω όλης της δουλειάς που έκανε. Αυτά που δεν καταγράφουμε, δεν τα βλέπεις... Λεπτομέρειες. Είναι τόσο αφοσιωμένος στο παιχνίδι, παρόλο που ο κόσμος νομίζει ότι ενδιαφέρεται μόνο για τα άλογα. Όχι, στην πραγματικότητα κάνει τόση δουλειά πάνω στο ίδιο το μπάσκετ. Το βλέπεις κάθε μέρα στο γήπεδο, να δουλεύει στο παιχνίδι του, στην τεχνική του, στο σουτ, στις πάσες... Όταν ήρθε, είχε ήδη αυτή την αίσθηση για τις πάσες, αλλά δούλευε στις λεπτομέρειες για να βελτιωθεί. Είχε πραγματικούς μέντορες γύρω του, οι οποίοι τον βοήθησαν επίσης να εξελιχθεί σε αυτό που είναι σήμερα», ανέφερε ο 36χρονος άσος στο Basketnews.

«Είμαι χαρούμενος με την εξέλιξή του και πίστευα ότι θα γινόταν All-Star. Αλλά οι διακρίσεις MVP, η ιδιότητα του σούπερ σταρ, τα πρωταθλήματα; Πίστευα ότι θα μπορούσε να κερδίσει έναν τίτλο, αλλά δεν πίστευα ότι θα γινόταν MVP και όλα αυτά. Το είχε ήδη μέσα του. Ήταν ένας πραγματικός playmaker. Ήταν ωραίο να τον παρακολουθώ», πρόσθεσε και ξεκαθάρισε πως δίχως αμφιβολία αυτή τη στιγμή ο Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη.

Μάλιστα ο Κένεθ Φαρίντ ήταν αυτός που με κάρφωμα είχε χαρίσει στον «Τζόκερ» το πρώτο του τριπλ-νταμπλ. Και πλέον έχει… 180! «Συμμετείχα κι εγώ σε αυτό. Ήταν πανέμορφο. Κατάφερε να μου δώσει την μπάλα με το ένα χέρι στην άλλη άκρη του γηπέδου. Πέταξε την μπάλα, ήρθε σε μένα και κατάφερα να καρφώσω. Χάρηκα τόσο πολύ γι' αυτόν. Ήμουν περήφανος για εκείνη τη στιγμή», τόνισε.

