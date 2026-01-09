Ολυμπιακός: Δηλώθηκε στην Stoiximan GBL ο Τζόουνς, παίζει με Καρδίτσα

Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός δήλωσε τον Ταϊρίκ Τζόουνς στη λίστα των διαθέσιμων παικτών για τις εγχώριες διοργανώσεις. Έτσι ο Αμερικανός σέντερ μπορεί να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα την Κυριακή στο εκτός έδρας ματς με την Καρδίτσα (13:00).

Πλέον οι οκτώ δηλωμένοι ξένοι από τον Ολυμπιακό είναι οι Νιλικίνα, Μόρις, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Χολ, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ. Από αυτούς μόνο έξι έχουν δικαίωμα να βρίσκονται κάθε φορά στη δωδεκάδα σε πρωτάθλημα ή Κύπελλο.

Εκτός είναι, πέραν του Σέιμπεν Λι που αποχώρησε, ο τραυματίας Φαλ και ο ΜακΚίσικ.

