Γκουντούρα: «Είμαι ευχαριστημένη, αλλά έχω κάποιες ενστάσεις για τα χτυπήματα»

Παράπονα για τις αποφάσεις του διαιτητή εξέφρασε η Δώρα Γκουντούρα, μετά τον αποκλεισμό της στην προημιτελική φάση της Σπάθης Γυναικών, από τη Γαλλίδα, Απιτσί-Μπρουνέ.

Η 27χρονη πρωταθλήτρια που ανήκει στην Team Future της bwin δήλωσε ότι έχει κάποιες ενστάσεις για τα χτυπήματα προς το τέλος, αλλά σε γενικές γραμμές εμφανίστηκε ευχαριστημένη από την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Η Γαλλίδα είναι μία πολύ καλή αθλήτρια. Αλλά, έχω κάποιες ενστάσεις για τα χτυπήματα, αλλά δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία τη διαιτησία. Η δικαιολογία για τη διαιτησία είναι για τους αδύναμους. Όταν ηρεμήσω, θα το δω πιο καθαρά. Αλλά, πιστεύω ότι ήταν για 14-14 και να κριθεί στον πόντο», είπε αρχικά η Δώρα Γκουντούρα και πρόσθεσε:

«Είμαι ευχαριστημένη» και εκεί σταμάτησε για λίγο τις δηλώσεις, καθώς δάκρυσε: «Δεν είναι στεναχώρια είναι συγκίνηση. Το μετάλλιο δεν είναι σήμερα, το μετάλλιο είναι στην προπόνηση, που πρέπει να μπαίνεις, να παλεύεις με Θεούς και δαίμονες. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη του κόσμου, όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Συνεχίζουμε».



