Φαλ: «Στο δεύτερο δεκάλεπτο σταματήσαμε να παίζουμε και από εκεί ξεκίνησε το κακό»

Δηλώσεις μετά την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από την Μπασκόνια, έκανε ο Μουσταφά Φαλ.



Ο Γάλλος σέντερ στάθηκε στην κάκιστη εικόνα των «ερυθρόλευκων» στη δεύτερη περίοδο του ματς, όταν οι φιλοξενούμενοι έφτιαξαν σερί 30-9, ενώ τόνισε ότι η άμυνα ήταν σωστή στο νικητήριο σουτ του ΜακΙντάιρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο σέντερ του Ολυμπιακού:

«Το κακό και η δυσκολία της βραδιάς ξεκίνησε από το δεύτερο δεκάλεπτο, όπου σταματήσαμε να παίζουμε. Βρήκαν ρυθμό και πολλά ελεύθερα σουτ και πήραν διαφορά 11 πόντων, η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη και δεν έπρεπε να συμβεί».«Είχα 0.7 δευτερόλεπτα, δεν είχαμε πολύ χρόνο, πάλευα για να πάρω μια καλή θέση, επομένως δεν μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έκανα ένα τιπ στην μπάλα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να μπει».«Ήταν ένα καλό σουτ, κατάφερε να το βάλει, δεν μπορώ να πω ότι κάναμε κάτι λάθος στην τελευταία άμυνα. Το λάθος ήταν ότι δεν κερδίσαμε το παιχνίδι πιο νωρίς και επιτρέψαμε να πάει στην τελευταία φάση».

