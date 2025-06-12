Φάκελος αμυντικό χαφ: Η αναζήτηση του αντί-Αράο και τι προσέφερε ο Βραζιλιάνος στον Παναθηναϊκό

Ο Γουίλιαν Αράο αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Μετά από 2 γεμάτες σεζόν στην Αθήνα, ο Βραζιλιάνος άσος ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και οι «πράσινοι» τον αντικαταστάτη του. Ο 33χρονος μέσος φόρεσε 32 φορές την φανέλα με το «τριφύλλι», πετυχαίνοντας και 3 γκολ. Αναμφίβολα, προσέφερε πολλά στον σύλλογο αγωνιζόμενος όχι μόνο ως χαφ, αλλά και ως στόπερ.

Το συμβόλαιό του έληξε και πλέον ο Ρουί Βιτόρια έχει βγει στην αγορά για ποδοσφαιριστή με εφάμιλλα χαρακτηριστικά. Όπως σας ενημέρωσε το paopantou, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει εστιάσει στη Λατινική Αμερική για την εύρεση ενός αντί-Αράο αλλά πιο νέου σε ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» θέλουν κάποιον παίκτη ενδεκαδάτο που θα πλαισιώσει τον Μανώλη Σιώπη στον άξονα.

Πηγή: skai.gr

