Η Ελλάδα ζει ιστορικές στιγμές στον παγκόσμιο υγρό στίβο. Λίγες μόλις ώρες μετά την επική πρόκριση της Εθνικής γυναικών στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη, η σκυτάλη περνά στην ανδρική ομάδα, που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ισπανία στον ημιτελικό, με φόντο μια δεύτερη ελληνική παρουσία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έδειξε χαρακτήρα και ποιότητα στον προημιτελικό απέναντι στην Ιταλία, την οποία νίκησε με το εντυπωσιακό 17-11, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Απέναντί της, η Ισπανία -μια από τις πιο σταθερές και δυνατές ομάδες της τελευταίας δεκαετίας- που απέκλεισε εύκολα το Μαυροβούνιο με 14-5. Οι Ίβηρες διαθέτουν εμπειρία, ταχύτητα και βάθος στο ρόστερ, όμως η ελληνική ομάδα έχει αποδείξει πως όταν παίζει με πάθος και συγκέντρωση, μπορεί να λυγίσει κάθε αντίπαλο.

Ο ημιτελικός θα διεξαχθεί την Τρίτη 22 Ιουλίου στις 12:35 ώρα Ελλάδας, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ και φυσικά από το sport-fm.gr. Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού πόλο, και οι δύο εθνικές ομάδες -ανδρών και γυναικών- βρίσκονται ταυτόχρονα στην τελική τετράδα του κόσμου. Η γυναικεία ομάδα ήδη εξασφάλισε το μετάλλιο και περιμένει αντίπαλο στον τελικό. Μπορούν και οι άνδρες να ακολουθήσουν;

Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να ονειρεύεται. Το ελληνικό πόλο βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου και οι διεθνείς μας έχουν μπροστά τους μια μοναδική ευκαιρία να γράψουν ιστορία. Όλη η χώρα θα είναι στο πλευρό τους!

