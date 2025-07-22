Ρέιντζερς- Παναθηναϊκός: Η μάχη του άξονα και οι αδυναμίες τους

Πρώτη στάση στη φετινή ευρωπαϊκή ιστορία του Τριφυλλιού το Άιμπροξ και οι Ρέιντζερς. Καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών ήταν το φετινό για τους Σκωτσέζους καθώς νέα πρόσωπα ήρθαν σε διοικητικό επίπεδο και προπονητικό επίπεδο. Για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν πέρυσι, οι Ρέιντζερς έχασαν την ευκαιρία να κατακτήσουν το πρωτάθλημα της Σκωτίας. Φέτος όλοι θέλουν μια χρονιά ανάκαμψης τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και με μια καλή πορεία ευρωπαϊκά.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.