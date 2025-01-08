Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: «Έδειξε» Μίσιτς ο Σαρπ Αταμάν στα γενέθλια του μπαμπά του

Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν γιόρτασε με την οικογένειά του τα γενέθλιά του. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έγινε 59 ετών και άπαντες στον «πράσινο» οργανισμό του ευχήθηκαν τα καλύτερα.

TAGS: Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν
