Έχει σκοράρει σε όλα τα... λεπτά εκτός από ένα ο Μέσι!

Λιγότερα από δύο λεπτά χρειάστηκε ο Λιονέλ Μέσι για να σκοράρει στο φιλικό της Αργεντινής με την Αυστραλία, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή να πετυχαίνει το γρηγορότερο γκολ της καριέρας του!

Μόλις στο 2' άνοιξε το σκορ ο «Πούλγκα», που πλέον έχει σκοράρει σε όλα τα λεπτά εκτός από ένα... Δεν έχει βρει δίχτυα ποτέ στο 1ο λεπτό, ενώ από το 90' και μετά έχει... 45! Να δούμε μήπως καταφέρει να βρει δίχτυα στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι...<

Now Messi has scored in every minute of game except 1' 👁️ pic.twitter.com/plX4ARBOma