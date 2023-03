Το προπονητικό κέντρο της Αργεντινής ονομάστηκε «Λιονέλ Αντρές Μέσι»

Μια ακόμη σπουδαία ημέρα έζησε σήμερα ο Λιονέλ Μέσι! Όπως ανακοίνωσε ο Κλαούντιο Τάπια, πρόεδρος της ομοσπονδίας της Αργεντινής, το προπονητικό κέντρο της «αλμπισελέστε» φέρει πλέον το όνομα του 35χρονου σούπερ σταρ.



«Ζήσαμε μια ιστορική μέρα στο Casa de Ezeiza, που από σήμερα θα μετονομαστεί σε Lionel Andres Messi, ως φόρο τιμής στον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, τους παίκτες και τους υπαλλήλους της ομοσπονδίας της Αργεντινής που ήταν μαζί μας για άλλη μια φορά», έγραψε στα social media.

Η ανακοίνωση της αλλαγής του ονόματος του προπονητικού κέντρου έγινε γνωστή σήμερα σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε η AFA, έχοντας καλέσει τους προέδρους και τους αρχηγούς των 28 συλλόγων που αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιονέλ Μέσι.



«Σας ευχαριστώ γιατί αυτό είναι κάτι πολύ συναισθηματικό για εμένα. Πριν από 20 χρόνια ήρθα σε αυτό το μέρος και ένιωσα μια ιδιαίτερη ενέργεια. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτή είναι μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη αναγνώριση για μένα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Μέσι.



The new complex of the AFA in Ezeiza canp will bear the name of "Lionel Andrés Messi” 👏🇦🇷 pic.twitter.com/l75a2PX1pM

Leo Messi: “Thank you because this is something very emotional for me. 20 years ago I came to this property and I felt a special energy. I am very happy. This is a very, very special recognition for me.” 🗣️🇦🇷 pic.twitter.com/7aEIZSkrE0