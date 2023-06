Κινέζος οπαδός του Μέσι μπούκαρε στο γήπεδο να τον αγκαλιάσει - Δείτε βίντεο

Σηκωτό -κυριολεκτικά - έβγαλαν από το γήπεδο έναν Κινέζο οπαδό του... Μέσι, ο οποίος «μπούκαρε» στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Αργεντινής με την Αυστραλία, που διεξήχθη στην Κίνα, προκειμένου να πάρει... αγκαλιά τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Ο φίλαθλος εκμεταλλεύθηκε την αδράνεια της ομάδας ασφαλείας όταν ο «Λίο» ήταν κοντά στο σημείο του κόρνερ και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσει τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή.

Δείτε βίντεο:

#WATCH A Chinese fan wearing a Messi shirt rushed onto the pitch to hug Messi during 🇦🇷Argentina's match against 🇦🇺Australia. Lionel Messi recently received a huge welcome in Beijing, China.#Argentina #Messi #LionelMessi #Beijing #梅西 #ARGvAUS pic.twitter.com/FWKJ15z7xP