Έβγαλε νοκ-άουτ την Athens Kallithea και έφυγε για τους «8» ο Ολυμπιακός (των τεσσάρων δοκαριών)

Έχασε τις ευκαιρίες, αλλά κέρδισε την πρόκριση ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν 1-1 απέναντι στην Athens Kallithea στο «Γ. Καραϊσκάκης» και σε συνδυασμό με το 1-0 του πρώτου ματς προκρίθηκαν στους «8» του Κυπέλλου Betsson.

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τους Πειραιώτες με τον… πρώην Μανθάτη να ανοίγει το σκορ στο 3’ με τη βοήθεια και της τύχης και να μην πανηγυρίζει ως ένδειξη σεβασμού. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 24’ με τον Βέλντε να σκοράρει για άλλη μία φορά κόντρα στους Καλλιθεώτες.

Τέσσερα δοκάρια είχαν οι Πειραιώτες στο πρώτο μέρος. Από ένα με Ολιβέιρα (7') και Έσε (29') και δύο με τον Μασούρα (39') στην ίδια φάση.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 και πολλές αλλαγές παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πασχαλάκης στο τέρμα, Μπιανκόν και Ντόη στο κέντρο της άμυνας, με τους Ροντινέι και Αποστολόπουλο να είναι στα μπακ. Στάμενιτς και Έσε στα χαφ, με τους Μασούρα και Βέλντε να είναι στα «φτερά», ενώ ο Ολιβέιρα είχε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Με 3-4-2-1 παρέταξε την Athens Kallithea ο Μάσιμο Ντονάτι. Ο Γκέλιος στο τέρμα, Πασαλίδης, Μότοκ και Μαρότα τα στόπερ, με τους Μανθάτη και Καινούργιος σε ρόλο μπακ-χαφ, με τους Εντιαγέ και Ντιμπά να είναι στα χαφ. Βασιλόγιαννης και Μερκάτι ήταν οι δύο μεσοεπιθετικοί, ενώ ο Ουλντρίκις στη θέση του φορ.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός θα ήθελε ένα γρήγορο γκολ ώστε να υπεραπλουστεύσει την κατάσταση, αλλά η ομάδα της Athens Kallithea ήταν εκείνη που το πέτυχε. Μόλις στο 3’ οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ, καθώς μετά από κόντρα επίθεση, ο Βασιλόγιαννης έκανε το γύρισμα απ’ τα δεξιά και έστρωσε στον Μανθάτη που σούταρε με το αριστερά, η μπάλα κόντρα στον Στάμενιτς και κατέληξε στα δίχτυα του Πασχαλάκη που είχε διαφορετική κατεύθυνση. Ο άσος της ομάδας του Ντονάτι δεν πανηγύρισε, σεβόμενος το «ερυθρόλευκο» παρελθόν του.

Οι Πειραιώτες άρχισαν να ανεβάζουν στροφές με την πάροδο του χρόνου, έπειτα από το αρχικό «πάγωμα» και η πρώτη τους αξιόλογη τελική έγινε στο 5’ με το συρτό σουτ του Στάμενιτς που μπλόκαρε ο Γκέλιος. Στο 7’ ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1, με τον Ολιβέιρα να εκτελεί φάουλ και την μπάλα να βρίσκει στο αριστερό δοκάρι του Γκέλιου.

Στο 13’ ο Βέλντε είχε φάση για να φέρει το ματς στα ίσα, καθώς βρέθηκε σε θέση βολής, ελίχθηκε, με το σουτ του με το αριστερό, ωστόσο, να είναι πολύ άστοχο. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε πλέον ένταση στο παιχνίδι της, αλλά ήταν πολύ προβλέψιμη, κάνοντας σέντρες σε υπερβολικό βαθμό, θυμίζοντας τα ματς με Παναιτωλικό και Λεβαδειακό.

Εν τέλει ο Βέλντε ήταν εκείνος που ισοφάρισε απέναντι στον αγαπημένο του αντίπαλο για φέτος. Με τον Ολιβέιρα να εκτελεί κόρνερ απ’ τα δεξιά, την μπάλα να φτάσει στον Νορβηγό που με δυνατό σουτ (και μία μικρή κόντρα) να νικάει τον Γκέλιο στο 24’.

Τέσσερα λεπτά μετά ο Ολιβέιρα έκανε ωραίο σουτ λίγο έξω από την περιοχή, με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία. Στο επόμενο λεπτά ο Ολυμπιακός άγγιξε το 2-1, με κεφαλιά του Έσε στο δεξί δοκάρι του αντίπαλου πορτιέρε.

Δέκα λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε ΑΠΙΘΑΝΗ ευκαιρία για το 2-1 με πρωταγωνιστή τον Μασούρα. Αρχικά, ο Έλληνας διεθνής (μετά το γύρισμα του Βέλντε και τον Ελ Κααμπί να αφήνει) έκανε προσποίηση και άδειασε τον Γκέλιο, αλλά το σουτ του ήταν πάνω στον Πασαλίδη, ενώ ακολούθως δύο εξ επαφής προσπάθειες ήταν στο δεξί δοκάρι του Γκέλιου.

Στο 43’ ο Ελ Κααμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά δεν έγινε ούτε τότε το 2-1. Ο Ολιβέιρα εκτέλεσε φάουλ και ο Μαροκινός νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ, αλλά ήταν offside. Ωραίο σουτ έκανε και στο 45’+2’ ο Ολιβέιρα με τον Γκέλιο να μπλοκάρει με τη 2η.

Η πρώτη καλή στιγμή στο β’ μέρος άνηκε στην Athens Kallithea που άγγιξε το 2ο γκολ στο 51’, με τον Νετέμτριους να εκτελεί ωραία φάουλ από τα αριστερά, με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι του Πασχαλάκη, αφού οι παίκτες της Athens Kallithea δεν μπόρεσαν να τη βρουν.

Η πρώτη αξιόλογη φάση των Πειραιωτών στο β’ μέρος ήρθε από αμυντικό, με τον Μπιανκόν να ελίσσεται ωραία στο 53’ και να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Γκέλιο που παραχώρησε κόρνερ. Όπως και ο Βέλντε στο 68’ με εκτέλεση φάουλ στην κλειστή του γωνία.

Μέχρι το φινάλε οι καλές στιγμές ήταν ελάχιστες. Οι φιλοξενούμενοι ήταν γενικότερα ακίνδυνοι, δείχνοντας να μην έχουν αποθέματα για ένα δεύτερο γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση. Η μοναδική καλή τους στιγμή ήταν ωστόσο στο 87’ με τον Ντιμπά να αστοχεί από πλάγια θέση. Όπως συνέβη και νωρίτερα (83’) με τον Κωστούλα για τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες είχαν άλλες δύο καλές στιγμές για να πάρουν προβάδισμα και να τελειώσουν οριστικά με την πρόκριση, με τον Τσικίνιο να μην καταφέρνει να νικήσει τον Γκέλιο στο 90’ και τον Βέλντε να αστοχεί στο 90’+3’.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης - Ροντινέι, Μπιανκόν, Ντοή (71’ Ρέτσος), Αποστολόπουλος - Στάμενιτς, Έσε (71’ Γουίλιαν) - Μασούρας (81’ Τσικίνιο), Ολιβέιρα, Βέλντε - Ελ Κααμπί (70’ Κωστούλας).

Στον πάγκο έμειναν: Μπότης, Αναγνωστόπουλος, Ορτέγκα, Μπακούλας, Ανδρούτσος

Athens Kallithea (Μάσιμο Ντονάτι): Γκέλιος - Πασαλίδης (46’ Ντεμέτριους), Μότοκ, Μαρότα (81’ Λουκίνας)- Μανθάτης, Εντιαγέ, Ντιμπά, Καινούργιος - Μερκάτι (59’ Ματίγια), Βασιλόγιαννης (59’ Βαλμπουενά) - Ουλντρίκις (72’ Τζάνι)

Στον πάγκο έμειναν: Σακελλιάδης, Σοΐρι, Ματίγεβιτς, Ισιμάτ-Μιρίν.

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Στάικος, Μηνούδης

Τέταρτος: Μαχαίρας

VAR: Τσακαλίδης, Πουλικίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.