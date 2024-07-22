Ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον Άγιαξ ή την Βοϊβοντίνα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον προκριθεί επί της Μπότεφ. Ας δούμε το προφίλ των δύο πιθανών αντιπάλων.

Οι «πράσινοι» πιθανότατα, λοιπόν, θα βρουν στο δρόμο τους τον πανίσχυρο Άγιαξ. Η ομάδα του Άμστερνταμ ιδρύθηκε το 1900, έχει έδρα την «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» των 55.865 θεατών και χρώματα το λευκό και κόκκινο. Έχει κατακτήσει 36 φορές το πρωτάθλημα με τελευταία το 2022, ενώ άλλες 20 φορές έχει πάρει το Κύπελλο. Επίσης έχει κατακτήσει το Champions League/Πρωταθλητριών τέσσερις φορές 1971-1973, 1995) και από μία φορά το Κυπελλούχων (1987) και το UEFA (1992).

Την περασμένη περίοδο τερμάτισε μόλις πέμπτος στην Ολλανδία, με τον 35χρονο Ιταλό Φραντσέσκο Φαριόλι να έρχεται από τη Νίκαια της Γαλλίας για να αναλάβει προπονητής υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Το ρόστερ της ομάδας ξεχειλίζει από ταλέντο με σπουδαίους παίκτες σε όλες τις γραμμές: τερματοφύλακες είναι ο Αργεντινός Ρούλι και ο Γερμανός Ραμάι, στην άμυνα ξεχωρίζουν ο 18χρονος Ολλανδός και ήδη διεθνής Χάτο με τον Κροάτη Σούταλο και τον Τούρκο Καπλάν, στο κέντρο υπάρχει ο πολύπειρος Άγγλος Τζόρνταν Χέντερσον μαζί με τον Κένεθ Τέιλορ, οι Τραορέ, Φορμπς, Μπέργκχαους και Μπέργκβαϊν είναι «φωτιά» στα άκρα, ενώ στην επίθεση πέραν του γνωστού μας από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ Τσούμπα Άκπομ υπάρχει ο πολύ δυνατός Μπράιαν Μπρόμπεϊ.

Ο Άγιαξ έχει συνδεθεί με τις δύο κορυφαίες στιγμές στην ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού, τον τελικό του «Γουέμπλεϊ» το 1971 με τη νίκη των Ολλανδών με 2-0, αλλά και τα ημιτελικά του Champions League το 1996, όπου μετά την ιστορική νίκη με το γκολ του Βαζέχα στο Άμστερνταμ, ήρθε ο αποκλεισμός με την ήττα των «πράσινων» με 3-0 στο ΟΑΚΑ.

Όσον αφορά στη Βοϊβοντίνα, ιδρύθηκε το 1914, έχει έδρα το «Καρατζόρτζε Στάντιουμ» 15.000 θεατών, χρώματα της ομάδας είναι το κόκκινο και το άσπρο και την περασμένη περίοδο ήταν τέταρτη στο σερβικό πρωτάθλημα, το οποίο έχει κατακτήσει δύο φορές, με τελευταία το… 1989. Το 2023/24 έφτασε, ωστόσο, στον τελικό Κυπέλλου χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα. Στην Ευρώπη έχει ως highlight μια πορεία ως τα προημιτελικά του Πρωταθλητριών το 1967.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Μαυροβούνιο Μπόζινταρ Μπάντοβιτς, που πέρασε ως παίκτης από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Εθνικό, Πανηλειακό και Εθνικό Αστέρα, ενώ έχει δουλέψει ως βοηθός σε Ακράτητο, Κέρκυρα, Ολυμπιακό και ΑΕΛ. Καλύτερος παίκτης της ομάδας και αρχηγός είναι ο Σέρβος μέσος Νιέγκος Πέτροβιτς, που έχει περάσει και από τη La Liga με τη Γρανάδα, ενώ ιδιαίτερα ταλαντούχος θεωρείται ο 22χρονος Μαυροβούνιος διεθνής εξτρέμ Άντριγια Ραντούλοβιτς.

