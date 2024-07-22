Ευχάριστα νέα για την ΑΕΚ στην κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Η «Ένωση, αν κάνει, φυσικά, το καθήκον της απέναντι στην Ίντερ Ντ' Εσκάλδες, θα παίξει στην επόμενη φάση με τον νικητή του Νόα-Σλιέμα Γουόντερερς. Η Νόα είναι ομάδα της Αρμενίας και η πιο… γνωστή σε εμάς Σλιέμα είναι από τη Μάλτα.

Το πρώτο ματς θα γίνει εκτός, σε Αρμενία ή Μάλτα, και το δεύτερο στην Αθήνα. Τα παιχνίδια του 3ου προκριματικού έχουν οριστεί για 8 και 15 Αυγούστου, αλλά εννοείται ότι, αν χρειαστεί, η ημερομηνία μπορεί να αλλάξει για μια μέρα πριν, όπως έγινε και τώρα, για το ματς της Τετάρτης (24/07) με την ομάδα από την Ανδόρα.

Άπειρη στην Ευρώπη η αρμενική Νόα με μόλις πέντε ματς και απολογισμό 3-0-2. Στον 1o προκριματικό απέκλεισε με δύο νίκες την Σκεντίγια από τη Βόρεια Μακεδονία με συνολικό σκορ 4-1. Όσο για τη Σλιέμα, ξεκινά όπως και η ΑΕΚ από τον 2ο προκριματικό, επιστρέφοντας στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια.

Βατό έργο και για τον Παναθηναϊκό, στην απευκταία περίπτωση αποκλεισμού από την Μπότεφ στο Europa, καθώς το «τριφύλλι» κληρώθηκε με τον νικητή από το ζευγάρι Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία)-Μπράβο (Σλοβενία). Θυμίζουμε το «τριφύλλι» είχε τη χειρότερη δυνατή κλήρωση στον 3ο προκριματικό του Europa, καθώς αν προκριθεί κόντρα στην Μπότεφ θα παίξει με τον Άγιαξ, που είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί απέναντι στη Βοϊβοντίνα.

