Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ανέβηκε στο... βάθρο στο φινάλε της σεζόν

Με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σεζόν ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ανέβηκε στο βάθρο καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη συνολική κατάταξη της ακροαματικότητας με μερίδιο 9,7% και 211.000 ακροατές (χρονική περίοδος 13/05/24-07/07/24).

Αήττητος στο γήπεδό του ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6, καθώς η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας παραμένει πρώτη στις προτιμήσεις του ανδρικού κοινού με μερίδιο 18,1% και 195.000 ακροατές.



Αυτή την περίοδο φάνηκε δυνατός και στα… εκτός έδρας αυξάνοντας το γυναικείο κοινό του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κατά 65%!

Σας ευχαριστούμε που όλοι μαζί γίναμε η πιο δυνατή ομάδα!

Εμείς ήδη αρχίσαμε την προετοιμασία μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο!



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.