Παναθηναϊκός για εκλογές ΕΠΟ: «Νέο κεφάλαιο κατρακύλας του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Φουλ επίθεση του Παναθηναϊκού μετά τις εκλογές της ΕΠΟ που ανέδειξαν νέο πρόεδρο τον Μάκη Γκαγκάτση. Με ανακοίνωσή τους οι «πράσινοι» κάνουν λόγο για νέο κεφάλαιο κατρακύλας του ελληνικού ποδοσφαίρου αφήνοντας αιχμές για τον νέο επικεφαλής της ομοσπονδίας αλλά και τον Ολυμπιακό που χαρακτηρίζει αφύσικο σύμμαχο του ΠΑΟΚ.



«Πώς μπορεί να τα πράξει όλα αυτά, όταν συμμαχεί με τον υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου;», αναφέρει ο Παναθηναϊκός προσθέτοντας πως ο ίδιος «ο Παναθηναϊκός βάδισε μία μοναχική διαδρομή, όντας πρωτοπόρος στη μάχη για τη διάλυση του παρασκηνίου και την επικράτηση των υγιών δυνάμεων του ποδοσφαίρου. Στην πορεία κάποιοι συμπορεύτηκαν, αν και στη συνέχεια έχασαν το δρόμο».

Ο Παναθηναϊκός καταλήγει καλώντας σε συστράτευση όσους δεν συμφωνούν με τις μεθόδους που καταγγέλλει.Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός οφείλει να επισημάνει ότι μπαίνουμε σε ένα καινούργιο κεφάλαιο κατρακύλας του ελληνικού ποδοσφαίρου.Κατά πόσο άραγε μπορεί να διασφαλιστεί η ισονομία, όταν ο νεοεκλεγέντας πρόεδρος της ΕΠΟ προέρχεται από το κομμάτι των οργανωμένων οπαδών και ήταν επί σειρά ετών εκτελεστικός διευθυντής της διοίκησης μιας ομάδας, η οποία μαζί με τον αφύσικο της σύμμαχο, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους με τις ΕΠΣ, ελέγχει την ΕΠΟ; Πώς μπορεί να τα πράξει όλα αυτά, όταν συμμαχεί με τον υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου;Επί σειρά ετών ο Παναθηναϊκός βάδισε μία μοναχική διαδρομή, όντας πρωτοπόρος στη μάχη για τη διάλυση του παρασκηνίου και την επικράτηση των υγιών δυνάμεων του ποδοσφαίρου. Στην πορεία κάποιοι συμπορεύτηκαν, αν και στη συνέχεια έχασαν το δρόμο.Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή και καλεί όσους αποστρέφονται των μεθόδων που ακολουθούνται, να συστρατευθούν στη μάχη.

