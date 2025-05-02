Europa League: Αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 3-0 την Αθλέτικ στο Μπιλμπάο

Στην Ευρώπη, είναι αλλιώς! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πάτησε την Αθλέτικ με 3-0 μέσα στο Μπιλμπάο και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό του Europa League, ο οποίος θα γίνει στο ίδιο γήπεδο.

Υπόθεση ενός ημιχρόνου το ματς για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, που πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων αλλά και αριθμητικό πλεονέκτημα πριν την ανάπαυλα, τελειώνοντας από νωρίς τη δουλειά.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με γρήγορο γκολ του Γκαρνάτσο για τους φιλοξενούμενους, το οποίο ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η εξέλιξη αυτή ξύπνησε τους γηπεδούχους, που έγιναν πολύ απειλητικοί στη συνέχεια και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με Μπερενγκέρ (7’, 18’), Μπερσίς (8’) και Ινιάκι (11’).

Ωστόσο, το 1-0 ήρθε εντέλει για τους «κόκκινους διαβόλους», με τον Κασεμίρο να σκοράρει με κοντινή κεφαλιά στο 30ό λεπτό, μετά από σέντρα του Φερνάντες και πρώτη κεφαλιά από τον Ουγκάρτε.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για τους Βάσκους στο 37’, όταν ο Φερνάντες ευστόχησε σε πέναλτι, με τον Βιβιάν να αποβάλλεται στην ίδια φάση!

Η Αθλέτικ πλέον παρέπαιε, παίζοντας με παίκτη λιγότερο και ο Πορτογάλος τελείωσε ιδανικά τη φάση στο 45’ μετά τη συνεργασία των Χόιλουντ και Ουγκάρτε, διαμορφώνοντας το 3-0...

Αναμενόμενα, το δεύτερο μέρος είχε πολύ πιο χαμηλό ρυθμό, με τους «κόκκινους διαβόλους» να ελέγχουν την κατάσταση με άνεση και να έχουν και μερικές καλές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ.

Ο Αγκιρεθαμπάλα έβαλε στοπ στον Κασεμίρο στο 64’ και ο Βραζιλιάνος είχε δοκάρι δευτερόλεπτα αργότερα, με τις φάσεις να μειώνονται προς το τέλος του αγώνα και το 3-0 να μένει ίδιο και απαράλλαχτο από το πρώτο μέρος.

