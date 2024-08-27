Ανακοινώθηκε η αποστολή του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας ρεβάνς του με τη Σάμροκ Ρόβερς, στον τελευταίο προκριματικό γύρο του Europa League.

Θέλοντας να διαχειριστεί το υπέρ του 4-0 με το οποίο επιβλήθηκε στην Τούμπα, ο «δικέφαλος του βορρά» ταξίδεψε με 22 ποδοσφαιριστές στην Ιρλανδία και στο Δουβλίνο, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, για την... τελευταία του παράσταση πριν αποχωρήσει για να ενταχθεί στη Βόλφσμπουργκ. Από την άλλη, εκτός έμεινε ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Βιεϊρίνια, Σάστρε, Ότο, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ράφα Σοάρες, Θυμιάνης, Καμαρά, Σβαμπ, Οζντόεφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τισουντάλι, Τσάλοφ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.