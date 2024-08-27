Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Europa League: Χωρίς Μπράντον αλλά με Κουλιεράκη η αποστολή του ΠΑΟΚ για Δουβλίνο

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με τη Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία, ενώ εκτός έμεινε ο τραυματίας Μπράντον Τόμας

Κουλιεράκης

Ανακοινώθηκε η αποστολή του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας ρεβάνς του με τη Σάμροκ Ρόβερς, στον τελευταίο προκριματικό γύρο του Europa League.

Θέλοντας να διαχειριστεί το υπέρ του 4-0 με το οποίο επιβλήθηκε στην Τούμπα, ο «δικέφαλος του βορρά» ταξίδεψε με 22 ποδοσφαιριστές στην Ιρλανδία και στο Δουβλίνο, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, για την... τελευταία του παράσταση πριν αποχωρήσει για να ενταχθεί στη Βόλφσμπουργκ. Από την άλλη, εκτός έμεινε ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Βιεϊρίνια, Σάστρε, Ότο, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ράφα Σοάρες, Θυμιάνης, Καμαρά, Σβαμπ, Οζντόεφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τισουντάλι, Τσάλοφ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Europa League ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark