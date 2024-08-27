Λογαριασμός
Επέλεξε την Εθνική Ελλάδας ο Χρήστος Ζαφείρης

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον περίμενε και ο Χρήστος Ζαφείρης το αποφάσισε. Ο νεαρός χαφ της Σλάβια Πράγας θα εκπροσωπήσει την Εθνική Ελλάδας σε επίπεδο ανδρών

Χρήστος Ζαφείρης

Ο 21χρονος, Χρήστος Ζαφείρης, τίμησε τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στα μικρά κλιμάκια, αλλά τώρα που πλέον μπορεί να βρεθεί στο επίπεδο των ανδρών, έπρεπε να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση.

Τελικά, όπως ενημέρωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας, ο νεαρός μέσος της Σλάβια Πράγας θέλει να βάλει τη γαλανόλευκη εμφάνιση και να παίξει για τη χώρα στην οποία βρισκόταν μέχρι τα 9 του χρόνια.

Πηγή: sport-fm.gr

