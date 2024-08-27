Επέλεξε την Εθνική Ελλάδας ο Χρήστος Ζαφείρης

Ο 21χρονος, Χρήστος Ζαφείρης, τίμησε τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στα μικρά κλιμάκια, αλλά τώρα που πλέον μπορεί να βρεθεί στο επίπεδο των ανδρών, έπρεπε να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση.

Τελικά, όπως ενημέρωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας, ο νεαρός μέσος της Σλάβια Πράγας θέλει να βάλει τη γαλανόλευκη εμφάνιση και να παίξει για τη χώρα στην οποία βρισκόταν μέχρι τα 9 του χρόνια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.