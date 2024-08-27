Ολυμπιακός: Ανανέωσε ως το 2028 ο Ντόη

«Έδεσε» και επίσημα τον Ανδρέα Ντόη ο Ολυμπιακός. Επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του sport-fm.gr από την περασμένη Παρασκευή, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον νεαρό στόπερ.

Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο 21χρονος αμυντικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο ως το 2028 (σ.σ. το προηγούμενο έληγε το καλοκαίρι του 2025), με τη σχετική ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ στα social media ν’ αναφέρει:

«Ο Ανδρέας Ντόη ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας».

Θυμίζεται ότι ο Ντόη είναι προϊόν των ακαδημιών των Πειραιωτών και στο ξεκίνημα της τρίτης του σεζόν στην πρώτη ομάδα, έχει καταγράψει ήδη 57 συμμετοχές (με 2 γκολ και 1 ασίστ).

