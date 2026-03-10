Το «Every game matters» είναι το μότο της Ευρωλίγκας. Όμως μπαίνοντας στις τελευταίες αγωνιστικές, κάθε παιχνίδι μετρά ακόμη περισσότερο. Τουλάχιστον 15, ενδεχομένως και 16 ομάδες από τις 20 της διοργάνωσης έχουν ακόμη στόχο. Και με εξαίρεση τη Φενέρμπαχτσε, που έχει πρακτικά καπαρώσει το πλεονέκτημα έδρας και είναι φαβορί για την πρώτη θέση (παρότι έχει αρκετά δύσκολο πρόγραμμα) οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν τα ρέστα τους, σε διαφορετικά «μέτωπα», μέχρι τις 17 Απριλίου που ολοκληρώνεται η regular season.

Ο Ολυμπιακός με ρεκόρ 19-10 και ένα ματς… χρωστούμενο δείχνει να κρατά την τύχη στα χέρα του για το πλεονέκτημα έδρας. Άλλωστε με το όριο της τετράδας να υπολογίζεται στις πέντε νίκες, θα πρέπει οι «ερυθρόλευκοι» να κάνουν το 5/9 για να είναι στο Top 4. Μάλιστα το πρόγραμμά τους είναι ασφαλώς καλύτερο από τη δεύτερη Βαλένθια, η οποία ωστόσο φιλοξενεί τον Ολυμπιακό και έχει κερδίσει στο ΣΕΦ. Βάσει των αλγορίθμων της σελίδας Figurei8ght, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει 91% να είναι στην τετράδα, 98% να είναι στην εξάδα και… 100% θα είναι στην δεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 16-14. Το πλεονέκτημα έδρας φαντάζει ανέφικτος στόχος αφού θα χρειαστούν τουλάχιστον 7 νίκες στα 8 εναπομείναντα ματς. Η εξάδα δεν είναι καθόλου εύκολη, επίσης, ενώ ούτε η δεκάδα είναι εξασφαλισμένη, λόγω του πολύ δύσκολου προγράμματος. Οι «πράσινοι» έχουν μόλις 5% πιθανότητες να είναι στο Top 4, μόλις 21% να είναι στην εξάδα που δίνει απευθείας θέση στα playoffs, ενώ είναι φαβορί αλλά όχι σίγουροι για τη δεκάδα με 66%. Ντουμπάι BC, Αρμάνι Μιλάνο και Μακάμπι Τελ Αβίβ μοιάζουν ιδιαίτερες απειλητικές βάσει και του προγράμματος που έχουν.

Το πρόγραμμα των ομάδων ως το τέλος της σεζόν:

Φενέρμπαχτσε (22/7)

Ερυθρός Αστέρας εκτός (13/3), Ολυμπιακός εκτός (17/3), Αρμάνι Μιλάνο εντός (20/3), Μακάμπι εκτός (24/3), Ζαλγκίρις εντός (27/3), Μπάγερν εκτός (1/4), Χάποελ εκτός (7/4), Ρεάλ εντός (9/4), Βιλερμπάν εκτός (16/4)

Βαλένθια (20-10)

Ρεάλ εκτός (12/3), Μπαρτσελόνα εντός (19/3), Ολυμπιακός εντός (24/3), Παρτίζαν εκτός (27/3), Βίρτους Μπολόνια εκτός (3/4), Μιλάνο εντός (7/4), Παναθηναϊκός εντός (9/4), Ντουμπάι BC εκτός (17/4)

Ολυμπιακός (19-10)

Παρί εκτός (10/3), Μονακό εκτός (12/3), Φενέρμπαχτσε εντός (17/3), Μπασκόνια εντός (19/3), Βαλένθια εκτός (24/3), Βιλερμπάν εκτός (3/4), Ρεάλ εντός (7/4), Χάποελ εκτός (9/4), Μιλάνο εντός (16/4)

Ρεάλ (19-11)

Βαλένθια εντός (12/3), Ζαλγκίρις εκτός (20/3), Χάποελ εντός (24/3), Εφές εντός (26/3), Μπασκόνια εκτός (3/4), Ολυμπιακός εκτός (7/4), Φενέρμπαχτσε εκτός (9/4), Ερυθρός Αστέρας εκτός (16/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ (17-11)

Μπαρτσελόνα εκτός (13/3), Βίρτους Μπολόνια εντός (19/3), Ρεάλ εκτός (24/3), Μπασκόνια εκτός (27/3), Παναθηναϊκός εντός (2/4), Φενέρμπαχτσε εντός (7/4), Ολυμπιακός εντός (9/4), Μακάμπι εκτός (12/4), Μονακό εκτός (17/4), Παρί εντός (εκκρεμεί ο ορισμός)

Ζαλγκίρις Κάουνας (17-13)

Παναθηναϊκός εκτός (12/3), Ρεάλ εντός (20/3), Μπάγερν εντός (24/3), Φενέρμπαχτσε εκτός (27/3), Μπαρτσελόνα εντός (2/4), Ντουμπάι BC εντός (7/4), Παρτίζαν εκτός (10/4), Παρί εντός (17/4)

Ερυθρός Αστέρας (17-13)

Φενέρμπαχτσε εντός (13/3), Παναθηναϊκός εκτός (20/3), Μπασκόνια εκτός (25/3), Μπαρτσελόνα εκτός (27/3), Παρτίζαν εντός (2/4), Παρί εντός (7/4), Βιλερμπάν εκτός (10/4), Ρεάλ εκτός (16/4)

Μπαρτσελόνα (17-13)

Χάποελ εντός (13/3), Βαλένθια εκτός (19/3), Εφές εντός (24/3), Ερυθρός Αστέρας εκτός (27/3), Ζαλγκίρις εκτός (2/4), Παναθηναϊκός εντός (7/4), Μονακό εκτός (10/4), Μπάγερν εντός (17/4)

Μονακό (16-14)

Ολυμπιακός εντός (12/3), Εφές εκτός (19/3), Μιλάνο εντός (24/3), Παναθηναϊκός εκτός (27/3), Ντουμπάι BC εκτός (3/4), Βιλερμπάν εντός (8/4), Μπαρτσελόνα εντός (10/4), Χάποελ εντός (17/4)

Παναθηναϊκός (16-14)

Ζαλγκίρις εντός (12/3), Ερυθρός Αστέρας ενός (20/3), Ντουμπάι BC εκτός (24/3), Μονακό εντός (27/3), Χάποελ εκτός (2/4), Μπαρτσελόνα εκτός (7/4), Βαλένθια εκτός (9/4), Εφές εντός (17/4)

Ντουμπάι BC (15-14)

Μπασκόνια εντός (12/3), Παρτίζαν εκτός (17/3), Μπάγερν εκτός (19/3), Παναθηναϊκός εντός (24/3), Μακάμπι εκτός (26/3), Μονακό εντός (3/4), Ζαλγκίρις εκτός (7/4), Εφές εντός (10/4), Βαλένθια εντός (17/4)

Αρμάνι Μιλάνο (15-15)

Μακάμπι εντός (13/3), Φενέρμπαχτσε εκτός (20/3), Μονακό εκτός (24/3), Βίρτους Μπολόνια εντός (26/3), Παρί εκτός (2/4), Βαλένθια εκτός (7/4), Μπάγερν εντός (9/4), Ολυμπιακός εκτός (16/4)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (14-15)

Μιλάνο εντός (13/3), Βιλερμπάν εκτός (20/3), Φενέρμπαχτσε εντός (24/3), Ντουμπάι BC εντός (26/3), Εφές εντός (2/4), Μπασκόνια εκτός (7/4), Παρί εκτός (9/4), Χάποελ εντός (12/4), Βίρτους Μπολόνια εκτός (16-4)

Βίρτους Μπολόνια (13-17)

Παρτίζαν εντός (11/3), Χάποελ εκτός (19/3), Μιλάνο εκτός (26/3), Παρί εντός (31/3), Βαλένθια εντός (3/4), Μπάγερν εντός (7/4), Μπασκόνια εντός (10/4), Μακάμπι εκτός (16/4)

Μπάγερν Μονάχου (13-17)

Εφές εντός (12/3), Ντουμπάι BC εντός (19/3), Ζαλγκίρις εκτός (24/3), Βιλερμπάν εντός (26/3), Φενέρμπαχτσε εντός (1/4), Βίρτους Μπολόνα εκτός (7/4), Μιλάνο εκτός (9/4), Μπαρτσελόνα εκτός (17/4)

