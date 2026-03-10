Europa League: Με τρεις απουσίες στην Αθήνα η Μπέτις

Με τις γνωστές απουσίες θα ταξιδέψει στην Αθήνα η Ρεάλ Μπέτις για την πολύ σημαντική αναμέτρηση της Πέμπτης (12/03, 19:45) με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ , στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των «16» του Europa League.

Το απόγευμα της Τρίτης ο Μανουέλ Πελεγκρίνι ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία θα έρθουν οι Ανδαλουσιανοί στη χώρα μας. Ο Χιλιανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Ίσκο, Λο Σέλσο και Σοφιάν Άμραμπατ, οι οποίοι και παραμένουν εκτός δράσης εδώ και καιρό. Ο μοναδικός που βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του είναι ο τελευταίος.



Η αποστολή της Μπέτις: Βάλες, Μπεγερίν, Γιορέντε, Νατάν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Εζ Άμπντε, Μπακαμπού, Ρικάρντο, Άντριαν, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Ρόκα, Φίρπο, Ρουιμπάλ, Λόπεθ, Ορτίθ, Γκαρθία.

Πηγή: skai.gr

