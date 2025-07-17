Πρόεδρος Χάποελ: «Ο Πετρούσεφ δεν είναι αυτό που αναζητάμε»

Τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Φιλίπ Πετρούσεφ να αποτελεί στόχο της Χάποελ Τελ Αβίβ έβαλε ο πρόεδρος της ομάδας. Ο Οφέρ Γιανάι σε δηλώσεις του στο Mozzartsport ανέφερε ότι ο Σέρβος άσος δεν είναι ο παίκτης που αναζητά η ομάδα του, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι ο λόγος σε αυτή την απόφαση είναι το χαμηλό ποσοστό στα σουτ τριών πόντων που έχει.

«Ποιο είναι το ποσοστό τρίποντου του Πετρούσεφ; Δεν χρειάζεται να ελέγξεις. Είναι κάτω από 30%... Είναι ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Για παράδειγμα, ο Ζακ ΛεΝτέι σουτάρει πάνω από 40%, θέλουμε κάποιον που σουτάρει πολύ και σταθερά και έχει υψηλό ποσοστό. Φυσικά, αυτό δεν είναι εύκολο να το βρεις. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε το NBA, παρακολουθώντας την κατάσταση για το ποιος θα μείνει χωρίς συμβόλαιο. Η αγορά στην Ευρώπη είναι πολύ μικρή και αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, ελπίζω οι άνθρωποι της EuroLeague να με ακούσουν όταν προτείνω πώς να επιλύσουμε κάποια πράγματα», ανέφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.