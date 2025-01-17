Euroleague Μπασκόνια-Παναθηναϊκός: Με μόλις 3 παίκτες στη front line το «τριφύλλι»

«Διαβολοβδομάδας» συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21:30, ΝοvaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).



Για τους «πράσινους», εκτός θα βρίσκεται ο Ντίνος Μήτογλου που αντιμετωπίζει ίωση, αλλά και οι Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Κώστας Αντετοκούνμπο. Από πλευράς των Βάσκων, επιστρέφει ο Μάρκους Χάουαρντ.

Κάπως έτσι, οι «πράσινοι» θα έχουν μόλις τουςδιαθέσιμους στη front line.Καλαϊτζάκης, Μπράουν, Μωραΐτης, Σλούκας, Όσμαν, Σαμοντούροβ, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Γκάμπριελ, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν.

