Euroleague Μπασκόνια-Παναθηναϊκός: Μέσα ο Χάουαρντ για τους Βάσκους - Με μόλις τρεις παίκτες στη front line το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός θα έχει μόλις τρεις παίκτες διαθέσιμους στη front line του κόντρα στην Μπασκόνια, η οποία μπορεί να υπολογίζει τελικά στον Μάρκους Χάουαρντ.

Euroleague Μπασκόνια-Παναθηναϊκός: Με μόλις 3 παίκτες στη front line το «τριφύλλι»

«Διαβολοβδομάδας» συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από την Μπασκόνια στη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21:30, ΝοvaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Για τους «πράσινους», εκτός θα βρίσκεται ο Ντίνος Μήτογλου που αντιμετωπίζει ίωση, αλλά και οι Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Κώστας Αντετοκούνμπο. Από πλευράς των Βάσκων, επιστρέφει ο Μάρκους Χάουαρντ.



Κάπως έτσι, οι «πράσινοι» θα έχουν μόλις τους Όμερ Γιούρτσεβεν, Ουένιεν Γκέιμπριελ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ διαθέσιμους στη front line.

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Μπράουν, Μωραΐτης, Σλούκας, Όσμαν, Σαμοντούροβ, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Γκάμπριελ, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν.
