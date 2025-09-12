Eurobasket 2025: Οι πιο βαριές ήττες της Εθνικής Ελλάδας

Η Εθνική Ανδρών υπέστη μία από τις πιο οδυνηρές ήττες της ιστορίας της, γνωρίζοντας βαριά ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με σκορ 94-68. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε να προστεθεί σε μια λίστα με αναμετρήσεις που σημάδεψαν αρνητικά την πορεία της «επίσημης αγαπημένης» σε διεθνείς διοργανώσεις.
Η εικόνα της ομάδας στον κρίσιμο αγώνα ήταν απογοητευτική, με τους διεθνείς να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην ένταση και το ρυθμό των Τούρκων, οι οποίοι κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό. Η διαφορά των 26 πόντων δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας και αποτελεί ένα ηχηρό καμπανάκι ενόψει του μικρού τελικού με τη Φινλανδία.
Ευτυχώς, η διαφορά δεν ξέφυγε ακόμη περισσότερο, καθώς υπήρξαν στιγμές που η εικόνα του αγώνα έδειχνε πως η ήττα θα μπορούσε να πάρει διαστάσεις ιστορικής συντριβής.
Η βαριά αυτή ήττα φέρνει στο προσκήνιο παλαιότερες δύσκολες στιγμές της Εθνικής.
Δείτε αναλυτικά τις πιο βαριές ήττες της Εθνικής:
14/07/1996 Ελλάδα-ΗΠΑ 61-128 ΦΙΛΙΚΟ (-66)
12/08/1975 Ελλάδα-ΗΠΑ 56-104 ΔΙΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ (-48)
10/06/1965 Ελλάδα-Τσεχοσλοβακία 71-116 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-45)
23/05/1985 Ελλάδα-Ισραήλ 80-122 ΦΙΛΙΚΟ (-42)
26/07/1996 Ελλάδα-Αυστραλία 62-103 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (-41)
03/10/1967 Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση 41-82 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-41)
03/07/1993 Ελλάδα-Κροατία 59-99 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-40)
21/05/1984 Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση 80-120 ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (-40)
13/08/1994 Ελλάδα-ΗΠΑ 58-97 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ (-39)
30/05/1981 Ελλάδα-Ισπανία 72-111 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-39)
26/06/1992 Ελλάδα-Κροατία 63-102 ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (-39)
25/06/1936 Ελλάδα-Τουρκία 12-49 ΦΙΛΙΚΟ (-37)
14/07/1952 Ελλάδα-Ουγγαρία 38-75 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ (-37)
27/09/1969 Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 62-98 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-36)
20/06/1989 Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 68-103 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-35)
17/12/1977 Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 57-91 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ (-34)
28/05/1985 Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση 67-100 ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ (-33)
30/07/1996 Ελλάδα-Λιθουανία 66-99 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (-33)
13/08/2017 Ελλάδα-Σερβία 61-93 ΦΙΛΙΚΟ (-32)
28/08/2023 Ελλάδα-ΗΠΑ 81-109 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ (-28)
