Eurobasket 2025: Οι πιο βαριές ήττες της Εθνικής Ελλάδας

Η Εθνική Ανδρών υπέστη μία από τις πιο οδυνηρές ήττες της ιστορίας της, γνωρίζοντας βαριά ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με σκορ 94-68. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε να προστεθεί σε μια λίστα με αναμετρήσεις που σημάδεψαν αρνητικά την πορεία της «επίσημης αγαπημένης» σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η εικόνα της ομάδας στον κρίσιμο αγώνα ήταν απογοητευτική, με τους διεθνείς να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην ένταση και το ρυθμό των Τούρκων, οι οποίοι κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό. Η διαφορά των 26 πόντων δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας και αποτελεί ένα ηχηρό καμπανάκι ενόψει του μικρού τελικού με τη Φινλανδία.



Ευτυχώς, η διαφορά δεν ξέφυγε ακόμη περισσότερο, καθώς υπήρξαν στιγμές που η εικόνα του αγώνα έδειχνε πως η ήττα θα μπορούσε να πάρει διαστάσεις ιστορικής συντριβής.



Η βαριά αυτή ήττα φέρνει στο προσκήνιο παλαιότερες δύσκολες στιγμές της Εθνικής.



Δείτε αναλυτικά τις πιο βαριές ήττες της Εθνικής:



14/07/1996 Ελλάδα-ΗΠΑ 61-128 ΦΙΛΙΚΟ (-66)

12/08/1975 Ελλάδα-ΗΠΑ 56-104 ΔΙΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ (-48)

10/06/1965 Ελλάδα-Τσεχοσλοβακία 71-116 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-45)

23/05/1985 Ελλάδα-Ισραήλ 80-122 ΦΙΛΙΚΟ (-42)

26/07/1996 Ελλάδα-Αυστραλία 62-103 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (-41)

03/10/1967 Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση 41-82 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-41)

03/07/1993 Ελλάδα-Κροατία 59-99 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-40)

21/05/1984 Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση 80-120 ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (-40)

13/08/1994 Ελλάδα-ΗΠΑ 58-97 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ (-39)

30/05/1981 Ελλάδα-Ισπανία 72-111 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-39)

26/06/1992 Ελλάδα-Κροατία 63-102 ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (-39)

25/06/1936 Ελλάδα-Τουρκία 12-49 ΦΙΛΙΚΟ (-37)

14/07/1952 Ελλάδα-Ουγγαρία 38-75 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ (-37)

27/09/1969 Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 62-98 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-36)

20/06/1989 Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 68-103 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (-35)

17/12/1977 Ελλάδα-Γιουγκοσλαβία 57-91 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ (-34)

28/05/1985 Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση 67-100 ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ (-33)

30/07/1996 Ελλάδα-Λιθουανία 66-99 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (-33)

13/08/2017 Ελλάδα-Σερβία 61-93 ΦΙΛΙΚΟ (-32)

28/08/2023 Ελλάδα-ΗΠΑ 81-109 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ (-28)

