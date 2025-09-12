Aταμάν: Συγγνώμη στους Έλληνες φίλους μου, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα - Αν παίξουμε έτσι στον τελικό θα το πάρουμε

Το όνειρο για τον πρώτο τελικό μετά από 20 χρόνια έγινε εφιάλτης για την Εθνική, με τη «γαλανόλευκη» να εμφανίζεται αγνώριστη και να χάνει με 94-68 από την Τουρκία και πλέον θα διεκδικήσει το χάλκινο.

Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά της Τουρκίας σε άμυνα και επίθεση, ενώ επεσήμανε πως με ανάλογη εμφάνιση στον τελικό, πιστεύει στο χρυσό μετάλλιο.



«Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που έβλεπαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Παίξαμε καλή άμυνα, σταματήσαμε τον Γιάννη και άλλους παίκτες-κλειδιά, όπως τον Σλούκα και τον Τολιόπουλο. Στην επίθεση παίξαμε τέλεια, πήραμε μία σπουδαία νίκη κόντρα σε μία απίστευτη ομάδα.



Ξέραμε ότι ο Γιάννης θα προστατεύσει τη ρακέτα, είχα πει στον Οσμάνι να πάρει τα ελεύθερα σουτ που θα βρει και βρήκε αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, αν παίξουμε έτσι θα κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τον πρώτο τίτλο της Τουρκίας σε Ευρωμπάσκετ», είπε αναλυτικά.

