Euro 2024: Αγχώθηκε αλλά έκλεισε την πρώτη θέση για τους «16» η Γερμανία

Έκανε το 2/2 στον 1ο όμιλο του Euro 2024 και οδεύει ολοταχώς προς τα νοκ-άουτ Γερμανία!

Παρότι απειλήθηκε για 67 λεπτά από τη μαχητική Ουγγαρία, η οικοδέσποινα εκμεταλλεύτηκε την τρομερή επιθετική της ποιότητα και δεν πλήρωσε τις αμυντικές της αδράνειες, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 2-0 και πηγαίνοντας… φορτσάτη για να πάρει την πρωτιά στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, όταν θα αντιμετωπίσει την Ελβετία.

Μουσιάλα (22’) και Γκιντογκάν (67’) οι σκόρερ των νικητών, οι οποίοι κάνουν ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, ενώ από την άλλη η Ουγγαρία πλέον με δύο ήττες βλέπει την υπόθεση-πρόκριση να δυσκολεύει, πριν τεθεί αντιμέτωπη με την Σκωτία.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ουγγαρία να απειλεί 15 μόλις δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σφύριγμα του Ντάνι Μάκελι, όταν μετά από ασυνεννοησία της άμυνας και άτσαλη πίσω πάσα του Κίμιχ, ο Σάλαι κυνήγησε τη φάση, αλλά ο Νόιερ βγήκε έγκαιρα και απομάκρυνε με τάκλιν! Η Γερμανία δεν άργησε να κάνει τη δική της πρώτη τελική προσπάθεια, στο 3’, με τον Χάβερτς να συγκλίνει από τα αριστερά και να σουτάρει αδύναμα πάνω στον Γκουλάσι, ενώ η Ουγγαρία, στο πολύ καλό της ξεκίνημα, απείλησε ξανά στο 6’, όταν μετά από σέντρα του Σόμποσλαϊ, ο Μπόλα σούταρε με δύναμη εντός εστίας, για να διώξει σε κόρνερ ο Άντριχ.

Η Γερμανία απάντησε στην αρχική υπεροχή της αντιπάλου της, φτιάχνοντας τις δύο πρώτες μεγάλες φάσεις της στο 11’, όταν αρχικά ο Χάβερτς νίκησε κατά κράτος με σωστή τοποθέτηση του σώματός του τον απρόσεχτο Όρμπαν και βγήκε τετ-α-τετ με τον Γκουλάσι, αλλά ο Ούγγρος κίπερ απέκρουσε ενστικτωδώς, ενώ στη συνέχεια της φάσης και μετά από φανταστική εκτέλεση κόρνερ του Κρος, ο Άντριχ σούταρε στην κίνηση, με τον Μπόλα να βάζει σωτήρια το κεφάλι του για να διώξει σε νέο κόρνερ. Οι Ούγγροι συνέχισαν να είναι απειλητικοί, βγαίνοντας ξανά στην επίθεση στο 15’, με ένα συρτό σουτ του Σάλαι να βρίσκει σε σώμα έχοντας πάρει πορεία προς το τέρμα.

Παρότι δεν ήταν ασφαλής αμυντικά, η Γερμανία είχε την κατοχή και έλεγχε τον ρυθμό, καταφέρνοντας να πάρει και το προβάδισμα στο 22’, όταν ο Γκιντογκάν πίεσε τον Όρμπαν και του πήρε τη μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή, πριν «σερβίρει» το 1-0 στον Μουσιάλα. Απρόσεχτος ξανά ο αμυντικός της Λειψίας, με τους Ούγγρους να διαμαρτύρονται για φάουλ και το VAR να αποφασίζει ότι δεν υπήρξε παράβαση.

Η Ουγγαρία απάντησε άμεσα, χάνοντας μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 26’, με τον Νόιερ να αποκρούει εντυπωσιακά απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σόμποσλαί, ενώ στη συνέχεια της φάση ο Μπόλα δεν κατάφερε να σκοράρει από πλάγια θέση. Τρία λεπτά αργότερα (29’), ο Σόμποσλαϊ κοντρόλαρε όμορφα μέσα στην περιοχή και πλάσαρε, με τον Τα να μπαίνει στην πορεία της μπάλας διώχνοντας σε κόρνερ.

Κάπου εκεί, μετά το 30’, η Γερμανία ανέβασε ρυθμό ψάχνοντας το δεύτερο γκολ. Στο 36’ Ο Μίτελστεντ σέντραρε και ο Κέρκεζ πρόλαβε τελευταία στιγμή τον Κίμιχ, στο 38’ ο Μίτελστεντ σέντραρε ξανά, με τον Μπόλα να επεμβαίνει σωτήρια, στο 41’ ο Κρός εκτέλεσε ένα ακόμα άψογο κόρνερ και ο Βάργκα παραλίγο να βάλει αυτογκόλ με κεφαλιά προς τα πίσω του, ενώ στο 44’ ο Μουσιάλα βρήκε χώρο και πλάσαρε με πολύ δύναμη στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ξεγελώντας πολλούς φιλάθλους στην που πανηγύρισαν γκολ.

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Σόσμποσλαϊ εκτέλεσε φάουλ, ο Όρμπαν πήρε την κεφαλιά αναγκάζοντας τον Νόιερ σε δύσκολη επέμβαση και ο Σάλαϊ σκόραρε μετά το… ριμπάουντ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του αμυντικού της Λειψίας.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τη Γερμανία να έχει τα συντριπτικά ποσοστά της κατοχής, αλλά και με την Ουγγαρία να μοιάζει επίσης ικανή να απειλήσει. Στο 55’ ο Γκουλάσι απέκρουσε διαδοχικά τις προσπάθειες των Γκιντογκάν και Κρόος, ενώ στο 60’ η Ουγγαρία έδειξε ξανά τα… δόντια της, όταν μετά από άψογη σέντρα του Σάλαϊ, ο Βάργκα έστειλε την μπάλα ελάχιστα πάνω από την εστία με κεφαλιά.

Τελικά, η Γερμανία κατάφερε να διπλασιάσει το προβάδισμά της στο 67’ χάρη στην τρομερή επιθετική της ποιότητα, μετά από υπέροχη κυκλοφορία της μπάλας από Κρόος, Μουσιάλα, Μίτελστεντ και Γκιντογκάν, ο αρχηγός βρέθηκε φάτσα με το τέρμα και πλάσαρε εύκολα, διαμορφώνοντας το 2-0!

Από εκείνο το σημείο και έπειτα η απογοήτευση ήταν εμφανής στους ποδοσφαιριστές της Ουγγαρίας, οι οποίοι μέχρι τότε πάλευαν στα ίσα το παιχνίδι, με τους Γερμανούς να έχουν «κλειδώσει» το τρίποντο και να χάνουν μερικές ακόμα ευκαιρίες για να κάνουν και το 3-0, αλλά με τον Γκουλάτσι να έχει απαντήσεις στα απειλητικά σουτ των Κίμιχ (74') και Σανέ (75'). Έτσι, η Γερμανία έκανε το 2/2 και πλέον περιμένει να εξασφαλίσει και την πρωτιά στην τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου, ενώ η Ουγγαρία έμεινε χωρίς βαθμό μετά από δύο παιχνίδια.

MVP: Αρχηγική εμφάνιση από τον Γκιντογκάν! Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα ήταν μέσα σε όλες τις επιθέσεις της Γερμανίας, αποτελώντας συνεχή κίνδυνο για την ουγγρική άμυνα. Από δική του προσπάθεια (έκανε το κλέψιμο και την ασίστ πάρε-βάλε) έρχεται το 1-0 του Μουσιάλα, τελείωσε ιδανικά την άψογη ομαδική προσπάθεια για το 2-2! Από τις ομορφότερες στιγμές η αποθέωσή του από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στην «MHP Arena» και τον αποθέωσαν όταν αντικαταστάθηκε στο 85'!

