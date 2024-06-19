Ενθουσιασμός και συγκίνηση στο Trophy Tour Powered by OPAP που «ταξίδεψε» σε όλη την Ελλάδα

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Τις ιστορικές στιγμές κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2004 έζησαν ξανά χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη την Ελλάδα, στη διάρκεια του Trophy Tour Powered by OPAP, που πραγματοποιήθηκε 3 - 17 Ιουνίου.

Το βαρύτιμο τρόπαιο που κέρδισε η Ελλάδα «ταξίδεψε» στις γενέτειρες πόλεις παικτών της «χρυσής» Εθνικής Ομάδας, όπου ο ΟΠΑΠ και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πραγματοποίησαν εορταστικές εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια από το έπος της Πορτογαλίας, σε συνεργασία με τους κατά τόπους δήμους.

Οι ποδοσφαιρικές γιορτές πραγματοποιήθηκαν σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα και Αθήνα, με τη συμμετοχή και των Legends 2004 Άγγελου Χαριστέα, Γιάννη Γκούμα, Κώστα Χαλκιά και Στέλιου Βενετίδη, τους οποίους ο κόσμος υποδέχθηκε με ενθουσιασμό και συγκίνηση.

Οι φίλαθλοι έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες με τη κούπα και τους Legends 2004, συμμετείχαν σε πολλές δράσεις – έκπληξη, όπως subsoccer και VR games, και κέρδισαν αναμνηστικά δώρα. Δυναμικό παρών σε όλες τις εκδηλώσεις έδωσαν και οι συνεργάτες των τοπικών δικτύων ΟΠΑΠ.

